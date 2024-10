FMI prevé crecimiento de 1,6% para Bolivia

Este año y el 2025 Bolivia crecerá en 1,6 por ciento, según el informe Perspectivas de la economía mundial, octubre de 2024 del Fondo Monetario Internacional (FMI).

El organismo internacional también prevé una inflación de 4,3 por ciento, para el país.

Según el documento la economía mundial crecerá 3,2 por ciento este año y el que viene, informó hoy FMI, que opta por la prudencia en sus previsiones debido a la desaceleración en países emergentes como China, México o Rusia.



Con motivo de la publicación de su informe anual sobre la economía mundial (WEO por sus siglas en inglés), el FMI expresó su preocupación por el aumento de la incertidumbre a nivel mundial, debido a la multiplicación de los riesgos tanto geopolíticos como económicos, en particular la flojera económica registrada en China.



"Los riesgos se intensifican", por ejemplo, las tensiones geopolíticas, que pueden hacer subir los precios de la energía, advirtió el economista jefe del FMI, Pierre-Olivier Gourinchas, en una entrevista con la AFP.



Como consecuencia, las previsiones de crecimiento siguen siendo débiles a nivel mundial.



Algunos países gozan de mejor salud económica que otros.



Estados Unidos debería terminar el año con un crecimiento del 2,8%, estima el FMI, que pronostica 2,2% de expansión de la mayor economía mundial en 2025.



"Estamos cerca" de un aterrizaje suave de la economía estadounidense, estimó Gourinchas. "El consumo va muy bien y al mismo tiempo la inflación sigue desacelerándose".



Por "aterrizaje suave" se entiende el control de la inflación sin recesión.



Entre los países emergentes China sigue dando señales de debilidad.



Las estimaciones del FMI no tienen en cuenta los recientes planes de Pekín para reactivar su economía anunciados en los últimos días, pero, en el estado actual, la organización económica internacional pronostica al país 4,8% de crecimiento del PIB este año y 4,5% el que viene.



América Latina y el Caribe sigue la tendencia general: el crecimiento económico baja del 2,2% en 2023 a 2,1% en 2024, antes de repuntar a 2,5% en 2025.



Con respecto a las últimas previsiones del FMI en julio los datos mejoran para este año 0,3 puntos porcentuales, en tanto bajan 0,2 puntos para 2025.



Para 2024 en Brasil se prevé un crecimiento del 3%, México 1,5%, Colombia 1,6%, Chile 2,5%, Perú 3%, Ecuador 0,3%, Venezuela 3%. Bolivia 1,6%, Paraguay 3,8% y Uruguay 3,2%.



Argentina, la tercera economía de América Latina, continuará con la tendencia recesiva del año pasado.



Los nubarrones persisten en medio de la vorágine reformista del presidente ultraliberal Javier Milei, con una contracción de 3,5% este año. Sin embargo, se prevé que el crecimiento repunte considerablemente en 2025 a 5%, según el FMI. Se trata de un organismo con el que el país debe saldar un préstamo de 44.000 millones de dólares.



'Inflación'



No todo es negativo: la inflación baja a su objetivo del 2% en las principales economías, un éxito debido, según el FMI, a los bancos centrales.



"Estamos siempre ligeramente por encima, pero nos estamos acercando y la brecha debería cerrarse en 2025", afirmó Gourinchas.



"Al mismo tiempo, el crecimiento ha resistido y seguirá resistiendo. Por lo que un aterrizaje suave está a la vista y es un logro de gran envergadura", añadió.



En la mayoría de los países latinoamericanos la inflación ha disminuido, pero algunos han experimentado revisiones al alza. Desde abril debido a una combinación de factores.



El FMI cita "un sólido crecimiento salarial que impide una desinflación más rápida en el sector servicios" en Brasil y México. Fenómenos meteorológicos en Colombia y "subidas de las tarifas eléctricas reguladas" en Chile.



En Europa el nuevo motor de la zona euro es España: +2,9% este año y +2,1% en 2025.



Alemania por el contrario experimentará un crecimiento nulo este año y crecerá 0,8% en 2025, según las previsiones del FMI.



Francia se mantiene estable a 1,1% en 2024 y 2025.



Rusia, sometida a sanciones, pero con una economía sostenida por el gasto militar, terminará el año con un crecimiento del 3,6%.