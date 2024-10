Reelección de Andrónico a la presidencia del Senado está en duda por conflictos

La reelección del evista Andrónico Rodríguez a la presidencia del Senado está en duda por los conflictos derivados a causa de los bloqueos en el país, que agravaron la fisura al interior del Movimiento Al Socialismo (MAS) y con la oposición, coincidieron políticos y analistas.



A poco de elegir al presidente de la Cámara de Senadores para la última gestión legislativa 2024-2025, la facción evista mantiene en reserva si ratificará a Rodríguez; mientras tanto, Comunidad Ciudadana (CC) planteará una nueva agenda legislativa al MAS que tiene la mayoría parlamentaria.



En caso de que Rodríguez aspire a su quinta repostulación, necesitará cinco votos del bloque arcista o de la oposición, debido a que los evistas son al menos 14, y para ser elegido necesita 19. Pero el escenario podría complicarse, debido a que la oposición y los arcistas rechazan los bloqueos que perjudican a la población.



La primera vicepresidenta de la Cámara de Senadores, Simona Quispe (evista), informó que la bancada del MAS tuvo una primera reunión a la que convocaron a los arcistas disidentes, pero estos no asistieron.



“Respetamos la decisión de la mayoría de la bancada, así que vamos a esperar la decisión de nuestra bancada, a pesar de que ya hemos tenido una reunión previa (...). Yo no tengo la autorización para explicar a la prensa. En su momento se dará la conclusión de nuestra reunión si ratificamos o no ratificamos (a Rodríguez)”, informó Quispe.



El senador evista Luis Adolfo Flores señaló que, por la coyuntura actual, no se definió a las bancadas para la elección de la directiva de la Cámara de Senadores, pero dijo que los próximos días informarán quiénes serán los candidatos.



Sobre el tema, la analista política Jimena Costa mencionó que, si el MAS evista, no ratifica a Rodríguez, es que Evo Morales le perdió confianza. “Todos los senadores de la oposición más los arcistas apenas logran mayoría absoluta. Evo Morales controla el Senado”, advirtió.



“No creo que Morales pierda el Senado, a no ser que el arcismo haya hecho una gran tarea de cooptación y transfugio. Creemos tiene 4, CC 11 y el MAS 21, sólo cuatro son arcistas. Si uno se desmarca ya no pueden. Y nunca asisten todos los opositores, por lo que el evismo puede ganar. Ellos sí son disciplinados”, enfatizó.



En el caso hipotético de que CC y Creemos estén dispuestos a negociar nuevamente con el ala evista, Costa sugirió que podría ser posible. “Andrónico es flexible y dialoga con la oposición. Tal vez prefieran el malo conocido”, apuntó.



Costa duda que la oposición negocie con el arcismo. Sustentó su afirmación en que los cuadros de Arce en el Senado no son precisamente dialógicos.



La Cámara de Senadores tiene que definir la elección de su directiva camaral hasta el 8 de noviembre.

Bloqueos evistas



Para la senadora Quispe, los bloqueos no tendrían por qué perjudicar en la ratificación o no de Rodríguez. Desde hace 18 días, la facción radical mantiene la medida extrema que aísla al departamento de Cochabamba.