Aprehenden a exinterventor de Epsas por la compra irregular de tuberías chinas

País
Publicado el 12/02/2026 a las 14h19
La Policía aprehendió la mañana de este jueves al exinterventor de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas), Bladimir Iraizos, en el marco de una investigación por la presunta compra irregular de tuberías de origen chino que habrían generado un daño económico millonario al Estado.

La aprehensión se dio después de que Iraizos no acudiera a la citación para presentar su declaratoria informativa ante la Fiscalía. Fue trasladado a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) a la espera de su audiencia de medidas cautelares.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Henry Pinto, informó a La razón que Iraizos -quien ejerció como gerente interventor entre 2021 y 2023- es investigado por los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, debido a la adquisición de materiales que no cumplían con las especificaciones técnicas requeridas.

El jefe policial indicó que la denuncia fue presentada por la propia Epsas, tras una auditoría interna que identificó presuntas irregularidades en el proceso de compra. De manera preliminar, se estima un daño económico de al menos Bs 10 millones; sin embargo, otras evaluaciones elevan el monto observado hasta Bs 15 millones.

Según información del portal Visión 360, Epsas compró 3.000 tuberías de 12 metros de largo y 60 centímetros que no tienen el revestimiento adecuado para transportar el líquido elemento con las medidas sanitarias para el consumo humano, según los datos que figuran en un informe de la Unidad de Transparencia de la entidad intervenida.

12/02/2026
En EEUU, el jefe de las FFAA de Bolivia participa en cumbre militar estratégica
El comandante de las Fuerzas Armadas, general Víctor Hugo Balderrama, participó en Washington de una cumbre estratégica de defensa auspiciada por Estados...
12/02/2026
Caso Botrading: Rematarán bienes de 30 implicados y buscan a Dorgathen con sello rojo
En el marco de las investigaciones llevadas adelante por la Comisión de la Verdad de Hidrocarburos del caso Botrading II, el Procurador General del Estado,...
En una primera mesa técnica, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y los mototaxistas acordaron 12 requisitos para el resarcimiento de daños por el combustible de mala calidad, que ha...
12/02/2026
Conozca los 12 requisitos para el resarcimiento de daños por la mala calidad del combustible
Las autoridades del Ministerio de Culturas y Turismo anuncian que la celebración del Carnaval en Bolivia moverá más de 500 millones de dólares en todo el país.
12/02/2026
El Gobierno sostiene que en el Carnaval 2026 se moverá más de 500 millones de dólares
El Jueves de Comadres, que inicia el tiempo más intenso del Carnaval, es una fiesta originada hace tres siglos en Tarija, casi igual que como la celebramos actualmente, y extendida ahora a...
12/02/2026
Celebración. El Jueves de Comadres nació en Tarija y su fin trascendía el simple festejo
El  14 de febrero el Tribunal Supremo Electoral (TSE) cumplirá dos actividades de vital importancia para el desarrollo de las elecciones subnacionales del 22 de marzo de 2026: la publicación del...
12/02/2026
TSE afina datos del Padrón Electoral y la lista de los candidatos habilitados
12/02/2026 País
En EEUU, el jefe de las FFAA de Bolivia participa en cumbre militar estratégica
El comandante de las Fuerzas Armadas, general Víctor Hugo Balderrama, participó en Washington de una cumbre estratégica de defensa auspiciada por Estados...
12/02/2026 Seguridad
Revelan audios de operarios de la Aduana que advirtieron sobre maletas de Laura Rojas
En medio de la investigación por el caso maletas salieron a luz un conjunto de audios en los que presuntamente se escucha a funcionarios de la Aduana Nacional...
12/02/2026 Seguridad
Descubren armas blancas, drogas, alcohol y celulares en Palmasola
En una requisa sorpresa realizada la madrugada de este jueves, en el penal de Palmasola en Santa Cruz, se secuestraron diferentes objetos prohibidos en las...
12/02/2026 País
Aprehenden a exinterventor de Epsas por la compra irregular de tuberías chinas
La Policía aprehendió la mañana de este jueves al exinterventor de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas), Bladimir Iraizos, en el marco de...
12/02/2026 País
Conozca los 12 requisitos para el resarcimiento de daños por la mala calidad del combustible
En una primera mesa técnica, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y los mototaxistas acordaron 12 requisitos para el resarcimiento de daños por...
12/02/2026 País
El Gobierno sostiene que en el Carnaval 2026 se moverá más de 500 millones de dólares
Las autoridades del Ministerio de Culturas y Turismo anuncian que la celebración del Carnaval en Bolivia moverá más de 500 millones de dólares en todo el país.
