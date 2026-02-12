Aprehenden a exinterventor de Epsas por la compra irregular de tuberías chinas

La Policía aprehendió la mañana de este jueves al exinterventor de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas), Bladimir Iraizos, en el marco de una investigación por la presunta compra irregular de tuberías de origen chino que habrían generado un daño económico millonario al Estado.

La aprehensión se dio después de que Iraizos no acudiera a la citación para presentar su declaratoria informativa ante la Fiscalía. Fue trasladado a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) a la espera de su audiencia de medidas cautelares.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Henry Pinto, informó a La razón que Iraizos -quien ejerció como gerente interventor entre 2021 y 2023- es investigado por los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, debido a la adquisición de materiales que no cumplían con las especificaciones técnicas requeridas.

El jefe policial indicó que la denuncia fue presentada por la propia Epsas, tras una auditoría interna que identificó presuntas irregularidades en el proceso de compra. De manera preliminar, se estima un daño económico de al menos Bs 10 millones; sin embargo, otras evaluaciones elevan el monto observado hasta Bs 15 millones.

Según información del portal Visión 360, Epsas compró 3.000 tuberías de 12 metros de largo y 60 centímetros que no tienen el revestimiento adecuado para transportar el líquido elemento con las medidas sanitarias para el consumo humano, según los datos que figuran en un informe de la Unidad de Transparencia de la entidad intervenida.