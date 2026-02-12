En EEUU, el jefe de las FFAA de Bolivia participa en cumbre militar estratégica

El comandante de las Fuerzas Armadas, general Víctor Hugo Balderrama, participó en Washington de una cumbre estratégica de defensa auspiciada por Estados Unidos y en la que participaron más de 30 países.

El encuentro, denominado Conferencia de Jefes de Defensa del Hemisferio Occidental, tuvo la participación del secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth.

Según el Ministerio de Defensa, Estados Unidos planteó dos lineamientos centrales: que cada nación refuerce su propio poder militar para enfrentar amenazas crecientes y, paralelamente, avanzar en un trabajo coordinado basado en la responsabilidad compartida para garantizar la seguridad regional.

En el encuentro, Hegseth afirmó que su Gobierno anhela un hemisferio de paz, por lo que todos esos países deben trabajar juntos para lograrlo y preservarlo.

"Nosotros, al igual que ustedes, queremos —y lograremos— una paz permanente en este hemisferio. Por lo tanto, colaboremos con nuestras fuerzas armadas: ejercicios, entrenamiento, operaciones, inteligencia, acceso, bases, sobrevuelos, lo que sea; trabajemos juntos", dijo el funcionario estadounidense, según difundió el Departamento de Guerra.

El comandante Balderrama señaló que Bolivia enfrenta amenazas multidimensionales que requieren un flujo constante y efectivo de información con los países de la región.

El militar boliviano enfatizó que este espacio debe consolidarse como una plataforma para crear mecanismos sólidos de intercambio de información e inteligencia estratégica, permitiendo una integración decisiva para enfrentar de manera conjunta los desafíos de seguridad.

El comandante Balderrama formó parte de la foto oficial del evento, además de que estuvo con el general Daniel Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, quien comandó el operativo de detención de Nicolás Maduro.