Tras informe del FMI, Samuel espera que el aumento del desempleo "no se traduzca en conflicto político"

Tras conocerse el nuevo informe del Fondo Monetario Internacional (FMI), que marca un decrecimiento económico y un aumento del desempleo para Bolivia el 2026, el empresario y aliado del Gobierno, Samuel Doria Medina, señaló que espera que esa realidad "no se traduzca en conflicto político".

En su último "lnforme Perspectivas de la Economía Mundial (WEO, por sus siglas en inglés)", el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta que la economía boliviana presente una caída del 3,3% durante el 2026, además de una inflación del 20,7%.

Además, en cuanto al empleo, la tasa de desempleo subiría del 3,3% en 2025 al 4,5% en 2026, evidenciando un deterioro del mercado laboral.

En ese sentido, Samuel Doria Medina resaltó que el FMI coincide con el Banco Mundial "en prever una recesión pronunciada de la economía de Bolivia este año".

El empresario y aliado del Gobierno afirmó, en esa línea, que "lo que más preocupa es el efecto en el empleo" y expresó su deseo respecto a que eso "no se traduzca en conflicto político".

"Según el FMI, el desempleo subirá a más del 4%. Esperemos que esto no se traduzca en conflicto político", afirmó.

El empresario, ano obstante, recordó que el desempleo "ha estado en un buen nivel incluso en este tiempo de crisis, porque teníamos problemas financieros que solo erosionaban de un modo progresivo y lento la actividad económica".