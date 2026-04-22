Gobierno da 90 días a la OFEP para evaluar el cierre de empresas públicas deficitarias

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, indicó que, en la ley del presupuesto, la Oficina de Fortalecimiento de Empresas Públicas (OFEP) actuará como liquidadora y debe dar una evaluación en un plazo de 90 días sobre las empresas públicas deficitarias.

"Se le da 90 días de plazo a esta entidad para presentar el estudio sobre cada una de estas empresas públicas en base a hechos técnicos, en base a criterios lógicos y aquellas empresas que no cumplan estos criterios van a tener que ser cerradas y liquidadas", expuso.

Por otro lado, mencionó que las empresas que fueron creadas por Decreto Supremo se cerrarán por norma, al igual que las empresas creadas por ley. "Así que ahí toca el trabajo con la asamblea, esa es la decisión que se ha tomado y ese es el criterio sobre el cual se va a avanzar".

Para la autoridad, el "gran problema" es que esas empresas públicas, en su gran mayoría, son deficitarias. Adelantó que se hará un análisis pormenorizado de qué y cuánto se ha gastado en cada una de ellas.