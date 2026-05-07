Gobierno abre posibilidad de abrogar ley 1720 y deja en manos de la Asamblea

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, informó ayer que el Gobierno firmó un acta de coordinación y trabajo con la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) sobre la Ley 1720 y abrió la posibilidad de revisar la norma en la Asamblea Legislativa para incorporar distintas posiciones.

“Queremos que se logren acuerdos entre estas dos visiones de Bolivia. Démonos la oportunidad, no solo ponernos en una encrucijada de eliminar del todo o no, sino ampliar el sentido de la ley para que abarque a todos los bolivianos”, afirmó Gálvez en conferencia de prensa.

En tanto, representantes sindicales dieron por hecho el acuerdo a partir de un “acta de coordinación”.

El documento difundido por los sectores movilizados contra la Ley 1720 señala: “el hermano presidente Rodrigo Paz, en presencia de los presidentes de las Cámaras de Senadores y de Diputados, se compromete, a realizar las gestiones ante la Asamblea Legislativa para la abrogación de la Ley 1720, y a trabajar un nuevo proyecto de ley, el cual será elaborado con la participación de todas las partes involucradas”.

Según un reporte de RTP, “el gobierno y los legisladores se comprometieron a elaborar una nueva normativa con participación de los sectores campesinos, y que esta no afecte las tierras comunitarias de origen”.

No es su función

Por su parte, Gálvez explicó que el Gobierno no puede anular directamente la Ley 1720 porque esa atribución corresponde a la Asamblea, que fue además la instancia donde se aprobó la norma.

La Ley 1720 cambia el carácter de la pequeña y mediana propiedad rural para que pueda ser sujeta a crédito bancario. Campesinos e indígenas llegaron a La Paz el lunes en una marcha que partió desde Pando en rechazo a la norma y exigiendo su abrogación.

Presidente

A través de sus redes sociales, el presidente Paz reafirmó su línea de gestión. “El presidente Rodrigo Paz Pereira reafirma su compromiso con un Gobierno que escucha, ordena y resuelve: apuesta firme por el consenso, el diálogo y la comprensión como base de la gestión pública”, señala el mensaje difundido.

En el encuentro con los campesinos participaron el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo Flores; el viceministro de Tierras, Hormando Vaca Díez; el director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Hernán Pereira Fernández, entre otros.