Oficina de la Primera Dama entrega seis toneladas de ayuda a La Paz y El Alto

Seis toneladas de alimentos y productos de primera necesidad llegaron desde Santa Cruz a las ciudades de La Paz y El Alto, como resultado de la campaña solidaria “Una Bolivia, Un Corazón”, impulsada desde el Despacho de Gestión Social (DEGSE) de la Oficina de la Primera Dama.

La información fue difundida por dicha instancia mediante sus canales oficiales, donde se confirmó la llegada del cargamento destinado a familias afectadas por el desabastecimiento registrado.

«Este resultado fue posible gracias a la fuerza colectiva de quienes lo dieron todo desde el primer momento: Patricia Parada, Roxana Del Río y la senadora Natalia Miserendino, que movilizaron a toda la ciudad; nuestros Bomberos Voluntarios, que una vez más pusieron el cuerpo; y cada vecino que se acercó al COED con un kilo de arroz, enlatados o alimento para animales», señala la publicación.

De acuerdo con los datos proporcionados, la recolección y envío de los alimentos fue posible gracias a la participación de organizaciones sociales, voluntarios, bomberos voluntarios y ciudadanía en general, que aportaron productos de primera necesidad, alimentos no perecederos, enlatados y otros insumos básicos.

El operativo de acopio y traslado contó con la coordinación de distintos actores sociales y el apoyo logístico de equipos voluntarios, que facilitaron el traslado del cargamento hasta su destino final.

Las autoridades organizadoras destacaron la respuesta solidaria de la población cruceña y señalaron que la iniciativa busca brindar apoyo a las familias que atraviesan dificultades por el desabastecimiento.