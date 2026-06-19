Cívicos de Huanuni declaran cuarto intermedio humanitario en bloqueo

País
ERBOL
Publicado el 19/06/2026 a las 11h33
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En el departamento de Oruro, el Comité Cívico de Huanuni declaró este viernes un cuarto intermedio humanitario en el bloqueo de caminos que se había instalado en el Cruce Machacamarquita.

"Se va a levantar. Estamos ya con el tema de un cuarto intermedio, que es el cuarto intermedio humanitario", dijo el presidente del Comité, Gerson Mollinedo a radio Horizontes de la Red ERBOL.

El dirigente agradeció a las personas que les apoyaron durante más de 30 días de medida de presión y que les colaboraron con una taza caliente, coca y cigarro, en medio del frío.

Sin embargo, reconoció que "tal vez ha faltado un poco de socialización y comunicación".

Ahora llamó a evitar las peleas entre los propios habitantes del sector, y empezar a "hablar un solo idioma como distrito".

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