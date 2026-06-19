Cívicos de Huanuni declaran cuarto intermedio humanitario en bloqueo

En el departamento de Oruro, el Comité Cívico de Huanuni declaró este viernes un cuarto intermedio humanitario en el bloqueo de caminos que se había instalado en el Cruce Machacamarquita.

"Se va a levantar. Estamos ya con el tema de un cuarto intermedio, que es el cuarto intermedio humanitario", dijo el presidente del Comité, Gerson Mollinedo a radio Horizontes de la Red ERBOL.

El dirigente agradeció a las personas que les apoyaron durante más de 30 días de medida de presión y que les colaboraron con una taza caliente, coca y cigarro, en medio del frío.

Sin embargo, reconoció que "tal vez ha faltado un poco de socialización y comunicación".

Ahora llamó a evitar las peleas entre los propios habitantes del sector, y empezar a "hablar un solo idioma como distrito".