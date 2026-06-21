Evo califica de "fracaso" el primer día del Estado de Excepción y niega buscar ser candidato: "No me jo..."

En su programa en la radio Kawsachun Coca, el expresidente Evo Morales calificó de "fracaso" el primer día del Estado de Excepción y negó que esté buscando el ser candidato presidencial.

En primer lugar, Morales respondió a los ministros de Estado que lo acusan de buscar adelantar las elecciones para ser candidato a la presidencia y pidió que "no lo jodan".

"Están diciendo 'Evo va ser candidato a Presidente', por favor no me jodan (...) Déjenme, yo estoy feliz con mi tambaquí", señaló.

No obstante, aseveró que tiene el derecho a "opinar" sobre lo que pasa en el país.

En ese sentido, Morales se refirió al primer día que se vivió en el país desde que se declaró el Estado de Excepción y afirmó que la medida fue un "fracaso".

"A ver, ayer yo hice seguimiento del estado, el primer día del estado de excepción. Para mí es un rotundo fracaso", sostuvo.

Morales señaló que los operativos desplegados en distintas regiones no habrían conseguido liberar las rutas bloqueadas. Según relató, efectivos militares y policiales se movilizaron en sectores de La Paz y Cochabamba, pero terminaron replegándose sin consolidar avances. "Todo un día semejante operativo, creo que con tanques inclusive, llegaron a Achica, un poco tal vez pasaron de Achica. Y en la tarde se retornaron a sus cuarteles, no avanzaron, nada", afirmó.

Asimismo, aseguró que en algunas zonas los movilizados solo se retiraron temporalmente de las carreteras y que los puntos de bloqueo continúan activos.

"Algunos compañeros confundidos, algunos dirigentes se retiraron, no han desbloqueado, solo se retiraron del camino (...). Sigue bloqueado, pero sigue gente", señaló.

El sábado en la madrugada, el presidente del Estado, Rodrigo Paz, dictó el estado de excepción en todo el país y el respectivo Decreto fue aprobado por el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional 24 horas después.