Vinculan a oficial de FFAA con desvío de armas y municiones para el narcotráfico

País
Redacción Central
Publicado el 03/07/2026 a las 8h39
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El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, informó ayer sobre la aprehensión de un subteniente del Ejército implicado en un presunto desvío de municiones al narcotráfico.

De acuerdo con la información difundida por la autoridad a través de su página oficial de Facebook, la investigación comenzó tras un operativo realizado en la comunidad Villa 14 de Septiembre, ubicada en el municipio de Villa Tunari, donde personal de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) actuó sobre la base de información de inteligencia vinculada a investigaciones anteriores sobre laboratorios de droga, armas y munición, según reporte de ABI.

Colombianos

Durante la intervención fueron aprehendidos tres ciudadanos de nacionalidad colombiana y se secuestraron armas de fuego, munición, sustancias controladas, vehículos y otros elementos .

Justiniano explicó que, a partir del análisis del material incautado, se abrió una línea de investigación para establecer el posible origen irregular de parte de la munición encontrada.

Como resultado de esas pesquisas, Umopar, el Ministerio Público y personal militar realizaron una inspección en el Regimiento de Infantería RI-31 “Cnel. Ríos”, previa coordinación con las autoridades militares competentes y respetando los protocolos.

Sumario militar

Durante el procedimiento se verificó el material bélico de la unidad, se precintó un ambiente vinculado al oficial investigado y se procedió a la aprehensión de un subteniente del Ejército, encargado del armamento, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público.

También se secuestraron granadas de guerra, cartuchos y munición que, de acuerdo con el reporte preliminar difundido por el ministro, no se encontraban debidamente registrados en los inventarios oficiales y quedaron sujetos a verificación pericial dentro de la investigación penal.

El titular de Defensa también señaló que, de manera paralela, se dispuso la apertura del correspondiente sumario informativo militar para establecer responsabilidades dentro de la institución conforme a la normativa vigente.

Justiniano aseguró que instruyó la plena colaboración con el Ministerio Público y la activación de todos los mecanismos para esclarecer los hechos.

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