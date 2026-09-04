Tragedia: Sedes reporta más de 50 heridos por explosión en cuartel en Viacha
El Servicio Departamental de Salud (SEDES) La Paz informó este viernes que, hasta el momento, se registraron al menos 52 heridos tras las explosiones registradas en el Regimiento de Artillería 2 “Bolívar”, en el municipio de Viacha.
“Ante este hecho complicado y de emergencia que se ha suscitado en el municipio de Viacha, informar que se han activado todos los protocolos por parte de la Gobernación de La Paz, de emergencia y contingencia”, informó José Martín Carrasco, director del SEDES La Paz.
Agregó que se habilitaron ambulancias públicas y privadas para trasladar a los heridos, además de diferentes hospitales de las ciudades de La Paz y El Alto, bajo coordinación entre la Gobernación de La Paz y el Ministerio de Salud.
“El último reporte que tenemos son 52 personas heridas; ocho de ellos son de gran magnitud, son ocho con trauma cerrado torácico que están siendo derivados”, detalló.
Carrasco informó que los heridos fueron trasladados a la Corporación del Seguro Social Militar (COSSMIL), al Hospital del Norte de El Alto, al Hospital de Clínicas y al Instituto Nacional del Tórax. Dijo que entre los heridos hay civiles y militares.
Acotó que también hay seis menores de edad heridos, quienes fueron evacuados al Hospital del Niño, al Hospital Boliviano Holandés y uno al Hospital de Los Andes. Detalló que algunos presentan heridas lacerantes en las piernas y la espalda.
“Al momento no tenemos ningún reporte de fallecido”, indicó.
Carrasco remarcó que los protocolos de atención se activaron de manera inmediata para atender a los heridos.
De manera preliminar, se conoce que se registraron dos explosiones, una después de otra, cuya onda expansiva se extendió entre cuatro y cinco cuadras desde el Regimiento “Bolívar”. Varias viviendas resultaron afectadas.