Por caso “maletas” aprehenden a tres exfuncionarios de la Aduana Nacional

A 24 días del destape del caso “maletas” y el inicio de la investigación por parte de la Fiscalía, hasta ayer no se conocía dónde están ni qué contenían las 32 valijas que llegaron desde Estados Unidos.



Sin embargo, suman las aprehensiones. El martes se detuvo a tres exfuncionarios de Aduana que dejaron pasar el equipaje sin revisarlo.



Se trata de Fernando B. M., Olberth Amílkar M. T. y David Benerando A. M., según la red DTV.



Fernando B. M. apareció en un video de seguridad de la terminal aérea conversando con el juez Hebert Zeballos, uno de los principales acusados en este caso, el día en el que llegaron las 32 maletas.



Zeballos es socio de la empresa de seguridad que operaba en el galpón privado donde fueron llevadas las maletas. Un allanamiento, el 21 de enero, encontró más de 70 kilos de marihuana en la infraestructura, pero no el llamativo y numeroso equipaje.



Las maletas llegaron en un jet privado, el 29 de noviembre, al aeropuerto Viru Viru de la ciudad de Santa Cruz, y al día siguiente fueron retiradas a un galpón privado. La exdiputada Laura Rojas las trajo y usó su pasaporte diplomático para evitar, como es el procedimiento, la requisa del personal aduanero y conocer qué contenían.

Huelga



Ante versiones que circularon en medios de comunicación, la Dirección General de Régimen Penitenciario, negó que Laura Rojas haya entrado en huelga de hambre en el penal de Palmasola. “Personal de seguridad penitenciaria realizó la verificación en el pabellón femenino PC-2, tomando contacto directo con la privada de libertad mencionada, constatando que la misma se encuentra desarrollando sus actividades con total normalidad”, señaló esta dirección mediante un comunicado.



El martes, un tribunal rechazó una apelación presentada por Zeballos para que se revierta su detención.