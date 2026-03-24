Abren dos cajas fuertes de Marset y no hallan nada de valor

En un acto transmitido en vivo por el Ministerio de Gobierno, las autoridades procedieron ayer en Santa Cruz a la apertura de dos cajas fuertes encontradas en el marco de las investigaciones del caso Sebastián Marset.

Frente a las cámaras se revisaron los precintos y se abrieron las dos cajas. En ambas se encontraron solamente bolsas de tornillos y productos contra la humedad.

“No ha habido nada y están vacías”, manifestó el fiscal antinarcóticos, Julio César Porras.

Al hallarse los tornillos, el fiscal presume que en realidad eran cajas fuerte nuevas las que se encontraron en este inmueble, allanado dentro de las investigaciones contra Marset. Porras ratificó que, hasta el momento, no se ha encontrado ni un dólar en esta investigación, aunque la misma continúa.

En tanto, el director de Dircabi, Héctor Montes, explicó que se tienen 14 bienes inmuebles secuestrados en este caso, entre ellos centros de recreación, quintas y casas. Asimismo, se tiene 14 vehículos, 11 avionetas y cinco fuselajes.

Análisis

El abogado penalista Cristhian Sánchez cuestionó el protocolo seguido por parte de la Policía y la Fiscalía al realizar la apertura de las cajas de seguridad encontradas durante los operativos en los inmuebles vinculados al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, según Unitel.

“Pienso que no ha sido con la rigurosidad técnica y legal que merece este tipo de casos. Estamos ante una evidencia que ya está contaminada”, sostuvo Sánchez.

Más datos

El experto explicó que proceso de apertura de cajas de seguridad, ya sean de menor tamaño, dimensiones o calidad, demora en realizarse, y que esto es de conocimiento y experiencia de la Fiscalía y la Policía, por lo que cuestionó que se logrará abrir en una mañana.

Simplemente ha sido un acto artificial, un acto que enmascara una verdad ya conocida, que las cajas fuertes han estado vacías desde hace varios días”, manifestó el analista a la red Unitel.

Indicó que, para este procedimiento, pudo realizarse primero la verificación del contenido con escáneres de seguridad, para identificar si había metales, dinero o algún elemento nocivo o peligroso.

“Me llama poderosamente la atención que en un lugar donde se almacenan o se guardaban cosas de valor, no haya nada”, cuestionó.

A esto añadió que, la persona que abrió las cajas de seguridad, conocía las claves y sabía como acceder al interior.