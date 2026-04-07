Fiscalía General inicia la construcción de un moderno edificio de la Fiscalía de El Alto

El fiscal General del Estado, Roger Mariaca Montenegro, realizó este martes el colocado de la piedra fundamental para el inicio de la construcción de la nueva Fiscalía de El Alto, una infraestructura moderna orientada a fortalecer el acceso a la justicia y la atención integral a víctimas, especialmente a mujeres, niñas, niños y adolescentes.

“El proyecto Fortalecimiento Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia en Razón de Género, consiste en la construcción de un edificio de siete pisos, con una inversión cercana a los 60 millones de bolivianos. Este esfuerzo no solo beneficiará a la ciudad de El Alto, sino también a las 20 provincias y 87 municipios del departamento de La Paz, fortaleciendo de manera integral el acceso a los servicios fiscales y de medicina forense”, sostuvo Mariaca durante el acto central.

Esta obra contempla servicios esenciales como salas de conciliación, oficinas de turno permanente y despachos fiscales adecuados, garantizando además condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad, según un reporte de la Fiscalía General.

Uno de los componentes más relevantes es la incorporación del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), que funcionará dentro de la infraestructura con una morgue equipada, salas de autopsia y consultorios forenses para la valoración física y psicológica de las víctimas, permitiendo reducir tiempos de atención y evitar la revictimización.

Durante el acto, la máxima autoridad del Ministerio Público destacó que esta iniciativa demuestra el compromiso institucional con la transformación del sistema de justicia. “El edificio fue diseñado para que las personas sean escuchadas con respeto, para que las víctimas encuentren apoyo, orientación y, sobre todo, humanidad. Aquí una mujer, niña, niño o adolescente que sufre violencia no debería sentirse sola, sino protegido y atendido sin revictimización”, señaló.