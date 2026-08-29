Detienen a un coronel de la FAB en Bolivia por orden de la DEA de EEUU

El coronel de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) Henry C. G. fue detenido en Bolivia a requerimiento de autoridades de Estados Unidos, en un caso que involucra a la DEA, según documentación judicial a la que se tuvo acceso.

El mandamiento de detención preventiva fue emitido en la ciudad de Sucre el 28 de agosto de 2026, dentro del proceso identificado con el Código Único N.º 246/2026. En el documento figura una causa denominada “Estados Unidos contra....y Henry C. G.”.

La resolución dispone que el jefe de la Fuerza Aérea Bolivia sea internado en una sección separada de las utilizadas para personas condenadas y establece que debe ser tratado como inocente mientras se desarrolla el proceso penal.