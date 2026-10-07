En Chonchocoro interceptan un teléfono celular dirigido a Fernando Cerimedo

Seguridad
URGENTEBO
Publicado el 07/10/2026 a las 11h17
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En las últimas horas una requisa realizada en el penal de Chonchocoro, en el municipio de Viaca, interceptó un teléfono celular que iba a ser entregado a Fernando Cerimedo, el ciudadano argentino recluido por intento de feminicidio y legitimación de ganancias ilíicitas.

En un contacto con medios de comunicación, el director nacional de Seguridad Penitenciaria, coronel Aldrin Cordero, informó sobre el hallazgo del equipo telefónico, pero aún no dieron datos sobre si hay personas detenidas por este hecho.

Cerimedo ha sido asesor del presidente Rodrigo Paz y fue detenido el 17 de agosto pasado tras un hecho de sicariato contra Nadia Beller, quien fue su pareja sentimental y quien posteriormente lo denunció por una serie de hechos cometidos en su condición de asesor.

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