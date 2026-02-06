Los Frankies: El ambicioso proyecto de Ricardo Sasaki y Vladimir Pérez debuta tras dos décadas de espera

Publicado el 06/02/2026 a las 9h49
Lo que nació como una idea en 2003 en las mentes de dos figuras clave del rock boliviano, finalmente ve la luz. Los Frankies, el proyecto paralelo gestado por Ricardo Sasaki y Vladimir Pérez (integrante de la reconocida banda Octavia), anuncia su irrupción oficial en la escena musical con el lanzamiento de su primer EP titulado “Neón”.

El concepto comenzó a planificarse hace 20 años, buscando una sonoridad pop rock liderada por una voz femenina. Sin embargo, los compromisos internacionales de Octavia y la posterior radicación de Sasaki en Estados Unidos pusieron el proyecto en una pausa que duró dos décadas.

Este 2026, el reencuentro de estos músicos de renombre dio como resultado una producción grabada simultáneamente entre La Paz (Bolivia) y Oklahoma (USA). El material cuenta con músicos de ambos países y ha sido producido de forma bilingüe (español e inglés) con la mira puesta en mercados internacionales de habla inglesa.

El EP debut, "Neón", consta de cinco canciones inéditas que presentan oficialmente a Gheva Ray como la voz líder del proyecto. Según los fundadores, la interpretación de Ray aporta la frescura necesaria para renovar el sonido del pop rock actual, manteniendo la calidad compositiva que caracteriza a Sasaki y Pérez.

Estreno oficial

El primer corte promocional, titulado “Nada se compara a ti”, se estrenará oficialmente este 9 de febrero en todas las plataformas digitales de streaming, además de su distribución en medios de comunicación tradicionales.

