La Feria Garage del Coleccionismo reunirá a fanáticos de Star Wars, Marvel, He-Man y más en Cochabamba

Oskar Mejía, organizador de la Feria Garage del Coleccionismo, dio a conocer que este 12, 13 y 14 de junio se realizará una nueva edición del evento que reunirá a coleccionistas, aficionados y público en general en torno a una gran variedad de artículos y exposiciones temáticas.

La actividad tendrá lugar en la calle Junín #355, entre Mayor Rocha y Ecuador, con ingreso completamente gratuito. Durante tres jornadas, los asistentes podrán disfrutar de exposiciones, ventas, subastas e intercambio de colecciones en un espacio diseñado para compartir la pasión por el coleccionismo.

Entre los principales atractivos destacan las exposiciones de figuras y colecciones de Star Wars, Marvel y He-Man y los Amos del Universo, además de una amplia oferta de coleccionables como vinilos, DVD, CDs, cassettes, VHS, autos de colección, Hot Wheels, Matchbox, Jada Toys, monedas, billetes, model kits, gunplas, cómics, revistas, libros, álbumes, figuritas, figuras vintage y modernas, peluches y muñecas.

Mejía también informó que los primeros asistentes en llegar durante cada jornada podrán acceder a premios y sorpresas preparadas por la organización. Asimismo, se realizarán transmisiones en vivo (lives) para mostrar las colecciones y actividades que se desarrollarán durante la feria.

Otro de los atractivos será la posibilidad de que los asistentes puedan intercambiar piezas y artículos de sus propias colecciones, fomentando el encuentro entre coleccionistas y la búsqueda de objetos difíciles de conseguir.

El organizador destacó que el objetivo principal es crear una comunidad donde personas de distintas edades puedan compartir experiencias, exhibir sus colecciones y descubrir verdaderas joyas del coleccionismo.

La Feria Garage del Coleccionismo abrirá sus puertas el viernes 12 de junio de 14:00 a 20:00, mientras que el sábado 13 y domingo 14 atenderá de 11:00 a 19:00.

Con entrada libre, el evento promete convertirse en uno de los encuentros más importantes para los amantes del coleccionismo en Cochabamba.