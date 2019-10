River Plate y Boca Juniors vuelven a esgrimir sus espadas

Con una cómoda ventaja de dos goles, el sorprendente Independiente del Valle recibirá hoy (20:00) en la altura de Quito al poderoso Corinthians para definir el pase a la final de la Copa Sudamericana... Ver más Independiente pretende tumbar al gigante Corinthians para ir a la final

Pocas cosas le quedaban por ganar a Leo Messi, pero el premio The Best era una de ellas. El argentino del Barcelona se impuso a Virgil van Dijk y Cristiano Ronaldo en el galardón que otorga la FIFA Ver más The Best: Lionel Messi recupera la corona del fútbol mundial