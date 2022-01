Lewandowski gana premio The Best al mejor jugador en 2021

El goleador polaco del Bayern Múnich Robert Lewandowski conquistó el premio The Best que la FIFA entrega al mejor futbolista del año, desquitándose así del último Balón de Oro, mientras que la española Alexia Putellas hace historia la lograr el doblete con los dos galardones individuales más importantes en el mundo del fútbol.



Menos de dos meses después de perder el Balón de Oro frente al argentino Lionel Messi, Lewandowski se sacó la espina al conquistar el galardón que entrega la FIFA, por el que pugnaba precisamente con Messi y con el delantero egipcio del Liverpool Mohamed Salah.



En la temporada 2020-2021, 'Lewy' (33 años), que ya había ganado el The Best en 2020, hizo historia en la Bundesliga al firmar 41 tantos en ese curso (con 29 partidos disputados). Un gol más que el anterior récord en una misma campaña de la liga alemana, que ostentó Gerd Müller durante medio siglo.



"Sé lo que significaba batir ese récord, marcar 41 goles en 29 partidos, y si me lo hubiesen dicho hace unos años, yo hubiese respondido: 'No, es imposible marcar tantos goles en una temporada de la Bundesliga'".



Recuerdo para Müller



Lewandowski tuvo un recuerdo para 'Torpedo' Müller. "Le quiero dar las gracias, porque sin él, esto no hubiese sido posible (...) Para mí, como para todos los futbolistas de las generaciones siguientes, el siguiente objetivo era batir sus récords", declaró el polaco por videoconferencia.



En Europa, a Lewandowski (33 años) no le fue tan bien y su Bayern fue eliminado en cuartos de final, cuando él estaba lesionado. Con Polonia fue eliminado en la fase de grupos de la Eurocopa, pese a que firmó tres tantos en tres partidos.



El jurado de estos premios de la FIFA, compuesto por seleccionadores, capitanes, periodistas, pero también por hinchas de todo el mundo debe decidir sobre las actuaciones realizadas por los jugadores entre el 8 de octubre de 2020 y el 7 de agosto de 2021 incluido, según el reglamento.



La otra gran protagonista fue la jugadora del Barcelona Alexia Putellas, que si a finales de noviembre hizo historia al ser la primera española en conquistar el Balón de Oro, este lunes sumó a su palmarés el premio The Best, superando en las votaciones a su compañera Jennifer Hermoso y a la australiana del Chelsea Sam Kerr.



"El 2021 fue perfecto"



La centrocampista del FC Barcelona (27 años), que sucede en el palmarés a la inglesa Lucy Bronze, realizó una extraordinaria temporada en 2021, ganando con el club azulgrana el campeonato español, la copa y, sobre todo, la Liga de Campeones.



"El 2021 fue perfecto, esperamos que este año sigamos así. Estoy muy feliz y se lo quiero agradecer a todas mis compañeras, esto es de todas", declaró Putellas al recibir el premio.



Preguntada por el nivel del fútbol femenino español, la jugadora declaró: "En España hay muchísimo talento, hacía falta trabajar y tiempo. También necesitábamos que hubiera un proyecto que creyera que podíamos ser las mejores del mundo y el Barça lo ha hecho",



La ceremonia de entrega de estos premios se celebró de manera virtual, sin público y sin la mayoría de protagonistas, como consecuencia de la pandemia del covid-19.



Protagonismo para Ronaldo, Lamela y Endler



Uno de los pocos que sí participó in situ fue Cristiano Ronaldo, que recibió un premio especial por haber batido el récord de goles en encuentros internacionales (115 con la selección portuguesa, superando en septiembre los 109 marcados por el iraní Ali Daei).



"Es un sueño y tengo que dar las gracias a mis compañeros de la selección, con la que he jugado durante casi 20 años", declaró el portugués al recibir el trofeo de manos del presidente de la FIFA Gianni Infantino. "Jamás pensé en poder batir este récord", admitió.



En el resto de premios, protagonismo para el Chelsea, que sumó los dos galardones a mejor entrenador del fútbol masculino (Thomas Tuchel) y femenino (Emma Hayes) y el de mejor portero (Edouard Mendy).



El fútbol sudamericano estuvo bien representado, ya que la chilena Christiane Endler se llevó el premio a la mejor arquera y el argentino Érik Lamela el del mejor gol, por un tanto de rabona cuando jugaba en el Tottenham.



El equipo médico y los jugadores de la selección danesa de fútbol recibieron el premio Fair-Play por haber socorrido y salvado la vida a su capitán, Christian Eriksen, cuando éste se desvaneció en pleno partido de la Eurocopa contra Finlandia tras sufrir un ataque cardiaco.