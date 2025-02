Jenni Hermoso: Un beso forzado "no debe de ocurrir"

Un beso en la boca de un jefe "no debe de ocurrir en ningún ámbito social ni laboral", dijo la futbolista española Jenni Hermoso al iniciar el juicio al antiguo presidente de la federación española Luis Rubiales.

La Audiencia Nacional dio comienzo al juicio al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales, acusado de delitos de agresión sexual y coacciones a Jenni Hermoso, en relación al beso que le dio tras la final del Mundial de 2023 en Australia y que ella asegura que no consintió, y con las presuntas coacciones para que la jugadora dijera lo contrario.

"Sentí que estaba fuera de contexto totalmente, y ahí sabía que me estaba besando mi jefe y esto no ocurre, no debe de ocurrir en ningún ámbito social ni laboral", dijo Hermoso, primera testigo del juicio y una destacada jugadora de fútbol que, con este caso, se convirtió en símbolo contra el sexismo en el fútbol español.

El proceso se inició poco antes de las 10;15 (03:15 HB) en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, en las afueras de Madrid.

Acusado de agresión sexual y de coacciones

Rubiales, sentado en el banquillo con traje oscuro, está acusado de agresión sexual, por el beso en la boca, y de coacciones, por presionar a Hermoso para que lo justificara, unos delitos por los que la Fiscalía pide 2,5 años de cárcel.

Rubiales siempre ha descrito el gesto tras la final de Sydney en agosto de 2023 como "un piquito" --un beso-- entre amigos, pero para la Fiscalía se lo impuso "de manera sorpresiva y sin consentimiento ni aceptación de la jugadora".

La acusación estimó además que se produjeron "actos constantes y reiterados de presión directamente sobre la jugadora Jennifer Hermoso Fuentes y a través de su familia y amistades con la finalidad de que, públicamente, justificara y aprobara el beso que contra su voluntad le dio Luis Rubiales".

"Ni un beso no consentido más, ni una agresión sexual más"

El juicio se extenderá hasta el 19 de febrero e incluirá el testimonio de varias compañeras que respaldan a la atacante de la selección, incluida la doble Balón de Oro Alexia Putellas, directivos de la RFEF, los seleccionadores masculino y femenino de España y peritos. Rubiales, de 47 años, declarará a partir del 12 de febrero.

Lo harán por igual elexentrenador de la Roja femenina, Jorge Vilda, y dos exdirigentes de la RFEF, Rubén Rivera y Albert Luque, también procesados por las coacciones a Hermoso, un delito por el que la Fiscalía pide para ellos año y medio de cárcel.

"Ni un beso no consentido más, ni una agresión sexual más", escribió este lunes en X la ministra de Igualdad del Gobierno de izquierda, Ana Redondo, quien señaló: "Gracias de nuevo, Jenni, por tu valentía. Gracias a ti y a tus compañeras sumamos una victoria más del feminismo".

Escándalo por gesto viral y acusaciones de corrupción

El escándalo estalló ante los ojos del mundo entero el 23 de agosto de 2023, cuando las jugadoras de la selección femenina española, tras haber ganado el Mundial en Sydney, llegaron al podio para las medallas. Al felicitar a Hermoso, la número 10, Rubiales le agarró la cabeza con las dos manos y le plantó un beso en los labios, antes de soltarla tras darle dos palmaditas en la espalda.

El gesto se volvió viral en redes y generó reacciones de indignación, que fueron rechazadas por el patrón del fútbol español, quien se aferró al cargo pese a una suspensión de la FIFA y a la multiplicación de los llamados para que dimitiera, incluso del Gobierno de España.

Rubiales, quien está también siendo investigado judicialmente por presunta corrupción y contratos irregulares mientras estuvo al frente de la RFEF desde 2018, terminó por ceder a la presión y renunció a su cargo el 10 de septiembre de 2023.