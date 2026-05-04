Levantan bloqueo en vía hacia el norte de La Paz

Se reanudó el tránsito de vehículos en la carretera hacia el norte de La Paz, pues las organizaciones sindicales que la bloqueaban pusieron fin a su medida de presión luego de verificar el cumplimiento de sus acuerdos con el Gobierno, informó el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Mauricio Zamora.

La autoridad señaló, que se restableció la transitabilidad hacia Yungas y el norte paceño tras el ingreso de cisternas con combustible y maquinaria destinada al mantenimiento de carreteras.

Asimismo, explicó que, por instrucción del presidente Rodrigo Paz, se dio continuidad al diálogo en la tranca de Urujara, donde se logró acordar la suspensión de la medida de presión.

El ministro Zamora destacó que el acuerdo permite normalizar la circulación vehicular en una de las principales rutas de conexión del departamento de La Paz.

Según el reporte oficial, las acciones asumidas garantizan el abastecimiento y la atención de la red vial en la región.