Gobierno convoca a la COB a dialogar, sin empresarios

El ministro de Trabajo, Édgar Morales, invitó a la Central Obrera Boliviana (COB) a retomar el diálogo el viernes 8 de mayo a las 14:00 y afirmó que no existe ningún paro indefinido en curso. Además, advirtió que la medida anunciada por el ente matriz es considerada ilegal por su despacho.

“Yo no veo ningún paro indefinido. No tenemos ninguna solicitud de paro aquí en el Ministerio de Trabajo, por lo tanto ese paro que han declarado es ilegal”, afirmó la autoridad, al reiterar que la convocatoria al diálogo ya fue planteada con anterioridad sin respuesta de la COB.

El ministro explicó que la reunión ya no será de carácter tripartito, sino únicamente entre el Gobierno y la COB, como solicitó el propio sector. Añadió que en ese encuentro también se definirá la modalidad de una eventual reunión con el presidente.

Por otro lado, rechazó acusaciones de nepotismo en su contra y denunció una “guerra sucia”, además de señalar que fue objeto de discriminación por parte de la COB. “Parece que por ser aymara es delito estar en el ministerio”, sostuvo, al asegurar que actúa con transparencia.

Sobre el paro de la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia, señaló que se otorgó un margen de tolerancia de media hora para facilitar la asistencia y reiteró su llamado a evitar medidas que perjudiquen al país.