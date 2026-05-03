Mondacca presenta su Metamorfosis B

Cultura
Redacción Central
Publicado el 03/05/2026 a las 10h46
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duavid Mondacca llega a Cochabamba para mostrarnos su última creación: Metamorfosis B, su versión teatral de la novela de Franz Kafka La metamorfosis.

Lo que sigue, es la crítica de la periodista Mabel Franco.

“Que comience con el bolero latinoamericano Hola soledad y con un actor que lleva máscara de pepino en un inicio te prepara, sobre todo si tienes ya en mente a Samsa y su dramática conversión, para esperar algo nuevo. ¿Qué podrá ser?

Para comenzar, un cambio de perspectiva, un desplazamiento de la voz a fin de hacer que la historia del hijo y hermano convertido, de una noche a la mañana, en repugnante bicho no sólo sea visible, sino que en su salto del texto a las imágenes se potencie la sensación de extrañamiento, de cosificación, de pérdida de humanidad que provoca el caso de Gregorio Samsa. 

Así, en Metamorfosis B, de Mondacca/Teatro, quien toma la palabra e impone la mirada no es Gregorio, sino el padre encarnado por David Mondacca, mientras madre y hermana son sólo retratos y sus voces suenan en off, como en off se escucha a Samsa y se lo intuye, solitario y repudiado, en las sombras que de rato en rato asoman tras una pantalla.

Todas estas elecciones resultan ser instrumentos para resolver la narración a la manera unipersonal, algo que en la suficiencia actoral de Mondacca se constituye en poderoso medio expresivo de los temas mencionados y de otros afines que van surgiendo y desesperanzando más y más: la soledad, la imposibilidad de diálogo o de comunicación, la dudosa condición afectiva de la familia, la indolencia, por ejemplo.

Lo terrible no es la posibilidad de que un hombre se convierta en bicho a fuerza de trabajar y ser sostén de otros, sino lo repugnante que es un hombre (o mujer) que hace de un semejante un simple medio: un instrumento que debe rendir o ser desechado.

Mientras más el padre se justifica, se victimiza, se lamenta, en tanto más se esfuerza para superar los sinsabores atribuidos al hijo inútil, y apenas posa su mirada en la hija obediente, joven y aprovechable, más repugnante resulta.

El trabajo actoral de Mondacca y la pulcritud de la puesta conducen a los espectadores por la ruta prevista por los artistas.

Hay conmoción que se traduce en silencio primero y aplausos de pie después. Quizás por eso, el final –una especie de segundo final que llega luego de que el actor abandona la escena– cuando Mondacca retorna para explicar las implicancias de la historia y el valor del arte, del teatro (¿la máscara de pepino se explicará en este sentido?), para destapar la bosta que muchos pugnan por esconder, resulta, en mi percepción, excesivo.

Y ahora que lo pienso, el Hola soledad, que también suena en la despedida, se explicaría mejor en dicho silencio. Porque la libertad de lectura impulsada por la obra me hace pensar en que es posible que en sociedades latinoamericanas como la boliviana, que solían valorar la vida en comunidad, impere ya hace tiempo el más crudo individualismo.

Que no haya lugar para los que envejecen o enferman o no son productivos. Que el trabajo 24/7 sea el objetivo mayor del sistema. Y que el patriarcado tenga garantizados sus parasitarios privilegios más que nunca.

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