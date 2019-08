Wilster busca volver a ser el líder solitario

Mauricio Soria sustituye a Pablo Escobar en la dirección técnica de The Strongest. El entrenador cochabambino retorna a la institución gualdinegra después de tres años Ver más Soria toma la posta de Escobar en la dirección técnica de The Strongest

El campeón cochabambino, Arauco Prado, presenta tres dudas para recibir este sábado (15:30) a Empresa Minera de Huanuni en el estadio Félix Capriles Ver más Arauco Prado tiene tres dudas para recibir a EMH en el Capriles

Bolívar vs Destroyers y Real Potosí vs Always Ready serán los protagonistas del inicio de la sexta jornada del certamen Clausura 2019 de la División Profesional Ver más Bolívar vs Destroyers y Real Potosí vs Always Ready abren la fecha 6