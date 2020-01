El torneo Apertura se disputará con el número de equipos inscritos

El torneo Apertura 2020 arrancará con los clubes que se inscriban para participar en la temporada. Si se anotan ocho, el certamen comenzará con ese número de equipos. Ésa es la postura que la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) asumió ayer, luego de que instaló el Consejo Superior de la División Profesional sin quórum y sin la presencia de los dirigentes opositores.

“El lunes, a partir de las 9:00, se abre el proceso de inscripción y registro de clubes que tiene un término hasta el miércoles a las 18:00”, explicó ayer Ángelo Porcel, vocero de la FBF, durante una rueda de prensa.

Porcel especificó que “a partir del lunes las entidades tienen que registrarse e inscribir a sus clubes, que es un elemento fundamental para que puedan estar habilitados y reconocidos para el campeonato doméstico e internacional”.

Paralelamente a ese anuncio, los directivos de los clubes que no asistieron ayer al consejo superior avalado por la FBF resaltaron que “no asistirán a ninguna convocatoria de campeonatos hasta que se retomen los mecanismos legales y el cumplimiento de la norma”.

Para evitar el walk over

Ante ese comunicado, fuentes de la FBF aclararon que “si se inscriben ocho clubes (en el registro de la temporada) se hará el fixture con ocho, así no habrá walk over”.

Se advirtió que los clubes que no se inscriban no podrán participar en la Libertadores 2020 (Bolívar, Wilstermann, The Strongest y San José) y la Sudamericana (Blooming, Oriente, Always Ready y Royal Pari).

8 con cupos internacionales

Por las posiciones de ambos grupos y si no existe diálogo de por medio, todo apunta que el campeonato Apertura de este año comenzará con ocho equipos, lo que quiere decir que todos los que se anoten para competir tendrán premios internacionales: los cuatro cupos a la Copa Libertadores de América 2021 y los cuatro que reparte la Copa Sudamericana.

Los artículos de la FBF

Después de dos horas y 20 minutos de negociaciones, la FBF instaló la reunión de consejo superior —que superó las cuatro horas— en la que se inició el debate sobre el reglamento de campeonato de la temporada.

Con la presencia de los delegados de San José, Always Ready, Aurora, Municipal Vinto, The Strongest, Nacional, Real Potosí y Real Santa Cruz, la FBF comenzó a debatir a las 11:25, aproximadamente, con el argumento legal de los artículos 23 y 33 del Estatuto de la federación que tiene que ver con el Congreso.

El 23 establece que “si no se obtiene el quórum, se celebrará un segundo congreso en el plazo de dos (2) horas con el mismo orden del día. La presencia de la mayoría (más del 50%) de los delegados de los miembros con derecho a voto será necesaria para el quórum para la segunda reunión de Congreso”.

El 33 del reglamento de la FBF numeral 4 dice que “el director general ejecutivo participará en las reuniones del comité ejecutivo a título consultivo. Si le fuera imposible participar, éste podrá designar a un representante en la reunión, siempre que lo apruebe el comité ejecutivo”.

Ocho clubes estuvieron presentes en el cuestionado Consejo de la División Profesional.

SIETE CLUBES DE LA OPOSICIÓN CALIFICAN DE ILEGAL EL CONSEJO QUE INSTALÓ LA FBF

PÁGINA SIETE

Siete de los 14 clubes de la División Profesional emitieron un comunicado en la que califican de “ilegal” el Consejo que instaló el Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol y advierten con no asistir a ninguna convocatoria a campeonatos.

“Finalmente los presidentes y delegados de los clubes firmantes señalamos que no asistiremos a ninguna convocatoria a campeonatos hasta que se retomen los mecanismos legales y el cumplimiento de la Norma”, señala el comunicado.

Bolívar, Wilstermann, Oriente Petrolero, Guabirá, Destroyers, Blooming, Royal Pari tuvieron una reunión breve con el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, César Salinas, el mismo tocó algunos temas con los siete clubes y se retiró. Esa acción molestó a los directivos.

Los clubes disidentes señalan en el manifiesto que Salinas los dejó de manera sorpresiva para instalar el “supuesto Consejo Superior”, razón por la que la reunión tiene fallas legales. Entre ellas, la no aplicación del artículo 33.4, que señala que la tercera convocatoria se debió efectuar con siete días de anticipación.

También apuntan que no existió los 2/3 de los clubes miembros de la División Profesional (9 miembros legalmente habilitados).