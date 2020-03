Bata solicita jugar el indirecto de la Primera "A" y "B"; Consejo superior de la AFC define

“Se ha ratificado el partido de hoy, pero se va a jugar a puerta cerrada”, informó Robert Blanco, vicepresidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), sobre el cotejo Aurora vs The Strongest,... Ver más Ratifican partido entre Aurora y The Strongest, pero se juega a puerta cerrada

Tras el anuncio del Gobierno nacional de prohibir todo evento público que reúna a más de mil personas para evitar una propagación de la pandemia del coronavirus en el país, el Ministerio de Deportes... Ver más Ministerio de Deportes pide a la FBF suspender el torneo de la división profesional

La Asociación Boliviana de Árbitros de Fútbol (ABAF) realizó una serie de recomendaciones a sus afiliados para evitar el contagio y transmisión de la pandemia coronavirus. Ver más Árbitros nacionales asumen medidas para evitar el coronavirus