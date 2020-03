Vargas: “No podemos apañar ningún acto de violencia de nadie”

El presidente del club Wilstermann, Gróver Vargas, aseguró que no tapará ningún acto de violencia, mucho menos si llegan desde el interior de la institución.

El sábado después del clásico nacional entre Bolívar y Wilstermann, disputado en el estadio Hernando Siles, el director del Sedede de La Paz, Fernando Trino, denunció a los medios que la casamata de la banca de suplentes y el camarín de Wilstermann sufrieron algunos destrozos.

El titular del club aviador manifestó que aún no recibió un informe oficial al respecto, pero que en cuanto conozca a profundidad el tema asumirá acciones para que no vuelva a suceder.

“Wilstermann no puede incurrir en estos actos. Hablaré con la persona, si es que lo ha hecho. No tengo nada oficial, pero no puedo apañar como presidente de esta institución ningún acto de violencia o que hagan destrozos a la propiedad de otras personas, o en este caso del Estado”, aseguró Vargas.

Asimismo, el dirigente señaló que asumirán la sanción económica, si ésta llega a la institución aviadora.

“Si nos llega también algún tema de sanción económica, la vamos a asumir como debe ser, porque no es correcto”, dijo.

Desde el Sedede de La Paz, la información que se dio a conocer fue que los daños fueron provocados por los jugadores; sin embargo, se conoció que se trató de un miembro del cuerpo técnico.

PIPO PIDE PRUEBAS AL SEDEDE DE LA PAZ

Arnaldo “Pipo” Giménez pidió al Sedede, pruebas por haberlo acusado de los destrozos en el Siles.

“Espero que la gente del Sedede La Paz tenga las pruebas para que me estén acusando de que hice destrozos en el vestuario, ya que están manchando mi nombre y mi profesionalismo. Puedo salir enojado de un partido; otra es ser un vándalo”, dijo en el Twitter.