Wilster no quiere salir con las manos vacías de Curitiba

Wilstermann viajó a Curitiba con una maleta llena de ilusiones, en pos de romper con la historia y lograr su primera victoria hoy (20:30 HB) en Brasil, frente a Athletico Paranaense y así continuar vivo en la Copa Libertadores.

El plantel aviador no puede volver con las manos vacías de Curitiba, si quiere mantenerse con posibilidades de avanzar a los octavos de final de la Copa. Mientras que el Paranaense podría asegurar su clasificación a la siguiente fase de la Libertadores, incluso con un empate.

Aunque Wilstermann nunca antes logró una victoria en territorio brasileño, el plantel aviador sabe de hacer historia en Brasil. En 2017, el equipo Rojo conquistó un empate ante Atlético Mineiro, una igualdad que le valió la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Si bien a Wilstermann le serviría un empate, necesita de una victoria, y con esa idea llegó ayer a Curitiba.

El estratega aviador, Cristian Díaz, determinó no enfrentar a Athletico Paranaense con el usual esquema de 4-3-3 y apuesta por un 5-4-1, con el objetivo de contrarrestar la fuerza ofensiva del plantel brasileño.

A diferencia del partido que enfrentaron el 15 de septiembre, en el estadio Félix Capriles, Wilstermann llega al cotejo de hoy con algo de ritmo de competencia, después de dos partidos disputados, aunque no se comparan con los 1.800 minutos de juego que ya suma el plantel de Paranaense.

Wilstermann, que por diferencia de goles es segundo del Grupo C con seis unidades, jugará con el envión anímico que significó la victoria (3-1) sobre Peñarol, el jueves.

Para el cotejo de hoy, el estratega Díaz ya podrá contar con el volante brasileño Serginho y con el lateral izquierdo Juan Pablo Aponte, quienes cumplieron con las sanciones por expulsión y por acumulación de tarjetas amarillas, respectivamente.

Pese a ello, Aponte no estará en el once titular que hoy enfrentará al Paranaense, según lo que se pudo ver en las prácticas. En cambio, Serginho sí volverá al once titular. Otra de las novedades será el ingreso de Benegas en la defensa, ante la baja de Sebastián Reyes, que se lesionó en el cotejo ante Peñarol.

“Buscaremos los tres puntos, o uno, para poder clasificar a la siguiente fase. Tenemos que sacar los resultados para avanzar”, aseguró el mediocampista Carlos Melgar.



Paranaense también llega con el ánimo en alto, porque no sólo venció a Colo Colo, de Chile, en la cuarta fecha de la Libertadores, sino que el fin de semana también ganó en el torneo brasileño.

Para el cotejo de hoy, el técnico Eduardo Barros no podrá contar con el delantero Renato Kayser, la reciente incorporación, motivo por el que aún no está inscrito para la Libertadores.

Tampoco podrá contar con el mediapunta Nikao, el delantero Vitinho ni el lateral Márcio Azevedo, con problemas físicos y que no jugaron el sábado. En cuando al atacante Walter, con Covid-19, su disponibilidad dependerá de si sale negativo el test.

La FBF no hizo llegar el apoyo económico

Robert Blanco, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) por un amparo constitucional, denunció ayer que el comité ejecutivo de la FBF bloqueó el dinero que Conmebol envió a los clubes Bolívar y Wilstermann que participan de la actual edición de la Copa Libertadores.

La Conmebol hizo llegar a todos los clubes un apoyo económico para los temas de bioseguridad, para la contratación de vuelos chárters para los viajes al extranjero, entre otros temas.

“No les hicieron llegar su dinero a ambos clubes, sólo por el hecho de que no mandan sus cartas a nombre de Marco Rodríguez. Se están pasando de la raya”, afirmó Blanco. Dardo Gómez, vicepresidente de Bolívar, acotó que la actual administración federativa hace uso ilegal de los recursos de todos los miembros de la FBF.