Bolívar salta a la escena en inicio de Copa Libertadores

La Copa Libertadores 2022 iniciará esta semana con la disputa de sus primeros encuentros de la fase 1, instancia en la que el club Bolívar será el primer elenco nacional en competir en certámenes oficiales de Conmebol.

Su debut oficial será mañana (18:15 HB) cuando visite al venezolano Deportivo Lara, en el estadio Agustín Tovar de Barinas.

En el mismo escenario donde Bolivia cayó 4-1 ante Venezuela, por la jornada 15 de las eliminatorias sudamericanas al Mundial Catar 2022, el Celeste buscará dar el primer golpe ante un rival que poco a poco tomó protagonismo en esta temporada.

Bolívar, que en 2019 se quedó al margen de la fase 1 a manos de Defensor Sporting de Uruguay (global 5-6), en la edición 2020 tuvo una revancha en la fase 2 (a la que accedió directamente) tras eliminar a Montevideo Wanderers (global 5-1), pero fue eliminado en fase 3 ante Junior de Barranquilla (2-4).

En busca de ser el segundo equipo boliviano en ingresar desde las fases previas a la zona de grupos -The Strongest es el único que lo hizo en las ediciones 2015 y 2017- la Academia dirigida por Antonio Carlos Zago apostó en grande.

Con las contrataciones de los brasileños Bruno Savio, Francisco da Costa y el argentino Patricio Rodríguez, además del nacional Carlos Antonio Melgar, Bolívar quiere dar el golpe sobre la mesa ante Deportivo Lara.

El lance de vuelta será el miércoles 16 de febrero (18:15 HB) en el estadio Hernando Siles de La Paz.

Torque y Barcelona juegan hoy (20:30)

El uruguayo Montevideo City Torque y el ecuatoriano Barcelona darán hoy (20:30 HB) su primer paso buscando acceder a una fase de grupos de la Copa Libertadores de fútbol que, por el momento, se mantiene lejana para ambos.

El estadio Centenario de Montevideo será testigo de uno de los tres cruces que tendrá la primera ronda del torneo continental a nivel de clubes, que será mirado con atención por quien espera al ganador en la segunda ronda: Universitario (PER). César Vallejo (PER) vs. Olimpia (PAR) juegan mañana (20:30 HB).