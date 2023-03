Guabirá define no presentarse al partido reprogramado con The Strongest

No es una amenaza, sino una posición definida. Guabirá no se presentará a jugar contra The Strongest, el miércoles 12 de abril (17:30) en La Paz, en partido reprogramado de forma unilateral por la Comisión de Competiciones de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

Lo oficializó el presidente del club Azucarero, Rafael Paz, que explotó por la reprogramación incolsulta de la fecha 7 del Campeonato de la División Profesional, porque para él lo correcto era reunir a las partes involucradas y llegar a un acuerdo.

Paz aseguró que su club no recibió siquiera la notificación del cambio de fecha del partido contra el Tigre de parte de la FBF y lo peor de todo es que ni siquiera la carta enviada desde la institución Roja para pedir explicaciones tuvo respuesta.

Es más, el mismo titular del club Azucarero trató de comunicarse con Lázaro Ferreira, miembo del Comité de Competiciones, pero este nunca le contestó el celular, lo que causó mayor molestia.

“Se está vulnerando el artículo 46 del Reglamento, Guabirá merece respeto, suspenden el partido sin consultar, eso es inadmisible”, enfatizó Paz, que ni siquiera recibió un llamado de su par del Tigre, Hécttor Montes, para pedir el cambio y hora del partido.

Por ello, ve parcialización de la Comisión de Competiciones con el club paceño.

Tres partidos en seis días

Aceptar jugar contra The Strongest sería perjudicial para su equipo, explicó Paz, porque el plantel jugaría tres partidos en seis días: el 9 de abril contra Oriente Petrolero en la Caldera, el 12 en La Paz ante el Tigre y el 15 contra Blooming en el Tahuichi.

Paz no entiende el porqué del cambio, puesto que el Tigre tiene un plantel amplio, jugará la Copa en casa el martes ante River Plate, luego contra el Rojo en La Paz, mientras que Guabirá jugaría en Montero, después debe viajar a la sede de fobierno y volver a casa, lo que es peligroso para su equipo.