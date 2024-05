El Tigre cae ante Gremio y aún espera a ver si va como primero

The Strongest no consiguió sumar anoche en el estadio Couto Pereira de Curitiba, luego de caer 4-0 ante Gremio, por la fecha 6 del grupo C de Copa Libertadores, resultado que le obliga a esperar hasta la siguiente semana para saber si avanzará como primero o segundo de la serie a octavos de final.

A falta de los partidos reprogramados Huachipato vs. Gremio (20:00, martes 4 de junio) y Gremio vs. Estudiantes de La Plata (18:00, sábado 8 de junio), el Gualdinegro hace números para quedarse con el primer puesto del grupo.

Para que ello suceda, Huachipato, que anoche venció 3-4 a Estudiantes en Argentina, y Gremio no debe pasar del empate en el primer partido, además que el cuadro brasileño debe igualar o perder con el Pincha en el último duelo.

El encuentro comenzó con un The Strongest atrevido en su propuesta, pero Gremio sacó a relucir sus individualidades para asediar el arco de Guillermo Viscarra.

Ese dominio de Gremio tuvo su premio a los 14 minutos, tras un desborde y posterior centro de Diego Costa que Yeferson Soteldo, de media volea, resolvió para el 1-0.

El dominio de Gremio fue casi total, aunque el Aurinegro también generó algunas jugadas que buscaron inquietar al meta Agustín Marchesín, que en sus pocas intervenciones salió victorioso.

La parte complementaria mostró a un Tigre más conectado con sus intenciones de igualar para no depender de otros resultados, pero un inesperado remate de Joao Pedro (4’ ST) se convirtió en el 2-0 que desbarató los planes del visitante.

Un remate de Enrique Triverio (11’ ST) fue una de las pocas chances en ataque del Tigre.

Un error en salida (21’ ST) del Tigre le costó el 3-0, tras la contra y definición con remate cruzado de Everton Galdino.

Gustavo Gomes (42’ ST) anotó el 4-0 luego de una feroz contra y el remate furibundo que batió a Viscarra.