San Antonio y la U de Vinto reeditan la final del Apertura

Después de tres meses de la final del Torneo Apertura, San Antonio de Bulo Bulo y Universitario de Vinto volverán a verse las caras hoy (15:00), en el estadio Carlos Villegas, de Entre Ríos, en el duelo por la undécima fecha del Campeonato Clausura.

San Antonio y la U de Vinto fueron los protagonistas de la definición del título del Apertura, que finalizó en el plantel del trópico festejando su primera corona profesional el 5 de mayo y dio la vuelta olímpica precisamente en Entre Ríos.

Es por esta razón que este encuentro para la U de Vinto significa una revancha, en el que espera quedarse con los tres puntos que le permitan acercarse más a los punteros y no alejarse del duelo por el título.

Con ese objetivo en la mira el estratega de la U de Vinto, Pablo Godoy, no tiene bajas ni por expulsión ni amarillas.

Entre tanto, el director técnico de San Antonio, Thiago Leitao, no podrá contar con Gustavo Olguín y Edwin Rivera, por tarjetas amarillas.

Estos son las posibles alineaciones:

San Antonio: Jhunior Vera; Josué Prieto, Pablo Meza, Leonardo Justiniano, Jennry Alaca; Iván Huayhuata, José Rodríguez, Marcelo de Lima; Arthur de Moura, Daniel da Silva y Neto Acará

U de Vinto: Gustavo Almada; Pablo Laredo, Joaquín Lencinas, Julio Vila, Samuel Guzmán; Raúl Castro, Daniel Camacho, Joel Calicho; Maximiliano Núñez, Tommy Tobar y Raúl Rocabado.

Otros duelos

La jornada de hoy se completará con los duelos entre GV San José Vs. Always Ready (18:00) y el encuentro entre Independiente Vs. Nacional Potosí (20:00).