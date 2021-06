Biagioli: “La estructura comienza por abajo, desde los niños”

El entrenador de la selección olímpica de natación de Argentina, Claudio Biagioli, sostuvo ayer que para el éxito en la disciplina, mucho más considerando el potencial humano que hay en Bolivia, se debe trabajar en la estructura, desde temprana edad, para forjar la base y nadadores de élite.

Tras varias semanas entrenando en el Centro Acuático junto a nadadores de su país y de Uruguay, Biagioli también destacó el recinto deportivo con el que se cuenta en el valle.

“Hay cosas que no se negocian, como el tema de la estructura y que comienza desde abajo: niños de 6, 7 y 8 años es donde debe comenzar el deporte para que, después, desde los 13 y 14 años ya empiecen en la iniciación del entrenamiento y puedan contar con deportistas de alto rendimiento en un futuro”, comentó Biagioli, quien además aprovechó la jornada de ayer para dictar un simposio a entrenadores y nadadores cochabambinos.

A juicio del entrenador de natación y formador de muchos medallistas a nivel internacional, el éxito no sólo está en saber utilizar los escenarios de altura en el país, sino también aprovechar los recursos humanos con los que se cuenta, sin descuidar el trabajo y siempre atentos al desarrollo deportivo.

“Creo que se cuenta con la gente idónea a nivel político, profesionales para llevar a cabo (esta tarea)”, afirmó el adiestrador argentino.

En la ocasión del simposio, Biagioli comentó que los preparadores de nadadores, así como en otras disciplinas, deben estar abiertos y receptivos a cualquier sugerencia y crítica para poder encaminar esta labor.

“Debería haber una apertura mental a los entrenadores para recibir consejos y por ahí experiencias, nuevas formas de trabajo que hay en el mundo del deporte”, advirtió Biagioli.

Destaca escenario

El Centro Acuático, ubicado en la parte sur del parque Mariscal Santa Cruz (zona La Chimba), se ha convertido en el cuartel general de la selección argentina durante las últimas semanas. Las comodidades del mismo fueron altamente resaltadas por Biagioli.

“Esto (el recinto deportivo) es magnífico, no existe en Sudamérica y en América hay muy pocos en altitud. Esto debe hacerse funcionar, no es fácil. A mi modo de ver y en mi humilde opinión, creo que debe privatizarse en algunos aspectos. Veo una infraestructura gigante y donde no sólo se pueden dedicar espacios para la natación, sino también sala de fisioterapia, un lugar para rehabilitación para tener un complejo ejemplar en América si adaptan esas condiciones”, sugirió Biagioli, a tiempo de agradecer por el uso del recinto.

Argentina apuesta por Cochabamba

Luego de más de tres semanas de entrenar con tres nadadores de la selección de Argentina, el entrenador olímpico Claudio Biagioli sostuvo que el próximo 19 y 20 de junio probarán el entrenamiento realizado en Cochabamba, durante la realización del preolímpico en Setúbal, Portugal.

“Se hizo todo lo posible para sacar la mejor calidad de trabajo y, si Dios quiere, se podrán ver resultados el 19 y 20 de junio”, expresó Biagioli.

De las cinco personas que estuvieron en Cochabamba, Biagioli comandó a tres nadadores argentinos y uno uruguayo, todos ellos con ambición de lograr el billete para participar en los JJOO Tokio 2020.

El Centro Acuático fue construido para los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018.