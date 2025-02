El documental etnográfico sobre Colombia 'Materialsammlung' compite en un festival español

Diecisiete películas, diez largometrajes y siete cortometrajes, optarán a los premios de la decimonovena edición del festival español Punto de Vista, entre ellas el documental 'Materialsammlung', sobre la colección de piezas autóctonas reunidas por el etnólogo alemán Theodor Preuss en Colombia hace más de un siglo.

El Festival Internacional de Cine Documental de Navarra, que empieza este lunes y va hasta el 1 de marzo, propone más de 70 sesiones de proyecciones y otras actividades relacionadas, y es un espacio donde se darán cita profesionales y aficionados al cine de no ficción.

Habrá cuatro estrenos mundiales, cuatro internacionales, un estreno europeo y siete en España, en una selección a partir de las cerca de 900 películas que fueron inscritas.

En esta nueva edición, la última para Manuel Asín como su director artístico, la programación se organiza en seis grandes apartados: Sección oficial, Focos, Lan, Contactos, X Films y Programa de mediación.

La sección oficial del festival comienza hoy con la proyección de cuatro películas que exploran desde el cine etnográfico hasta la experimentación formal.

'Materialsammlung', de David Gómez (52', español, alemán e ika), revisita la colección de piezas autóctonas reunidas por Preuss en Colombia hace más de un siglo, contraponiendo el pasado y el presente sin imponer un discurso.

En rueda de prensa, el director subrayó que "es una película con un factor político, pero también tiene otros muchos aspectos: la relación con el archivo, con Alemania, con Colombia, con el pasado... Va de enfrentarse a un suceso que ocurrió hace 100 años y buscar sus efectos en el presente".

Sobre su enfoque documental, agregó que "hay un trabajo de documental etnográfico, con toda la dificultad que tiene: el invadir un espacio", y destacó la importancia de las voces indígenas.

"Las comunidades indígenas no son comunidades ingenuas políticamente, tienen ciertos mensajes que quieren dar a conocer, quieren ser retratados de una manera", aseguró.

'Bamssi', de Mourad Ben Amor (26', en lengua árabe), es un relato construido a partir de imágenes con la urgencia de una historia de Instagram que teje un diálogo familiar entre Mourad y Fairuz, Túnez y el extranjero.

'Writing Poems at the End of the World', de Wonwoo Kim (30', coreano), es un poemario visual fragmentado en días numerados, donde imágenes, sonidos y palabras se entrelazan evocando lo ausente, la memoria y la cadencia del tiempo.

Por último, 'La prunelle rouge', de Pierre Louapre (57', francés), se adentra en lo precario y lo marginal, explorando la resistencia a la sociedad de consumo a través de la fotografía, la escritura y el cine como formas de relectura de lo cotidiano.