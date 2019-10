FIL: Bendek y Melo comparten sus experiencias narrativas

Las escritoras colombianas Cristina Bendek y Megan Valeska Melo llegan a la Feria Internacional del Libro de Cochabamba (FILC) para conversar sobre sus experiencias narrativas y las tendencias latinoamericanas en la literatura.

Anoche brindaron su primera charla en la FILC. Hoy estarán a las 19:15 en el salón Yolanda Bedregal conversando con los lectores acerca de la experiencia creativa.

Y es que ambas escritoras cuentan con un amplio recorrido en el ámbito literario. Aunque Bendek estudió Relaciones Internacionales, se adentró a la narrativa tras su retorno a su isla natal, San Andrés, allí ejerció el periodismo y la crítica enfocada en temas sociales.

“Los cristales de la sal” fue su primera novela, con la ganó el Premio Nacional de Novela Elisa Mújica 2018 de Idartes y la Editorial Laguna Libros.

Melo es una joven escritora que ha participado en diferentes ferias del libro en otros países. Su obra prima, “Incluso los botes pequeños”, fue ganadora del Concurso Nacional de Novela Nuevas Voces Emecé-Idartes en 2016. Esta pieza fue trabajada en su etapa universitaria y fue su tesis de grado.

Las escritoras, que llegaron por gestiones de la Cámara Colombiana del Libro y La Ruta Iberoamericana del Libro, hablaron con Los Tiempos sobre sus experiencias.

—¿Cómo llegaron la escritura, los libros, el interés por compartir sus puntos de vistas plasmados en narrativa?

Megan Melo: Estudie creación literaria y la novela que publiqué empezó como un trabajo que se consolidó. La academia me ayudó a completar un trabajo. Tal vez me hubiese sido difícil hacerlo de forma disciplinada, pero lo hice en el marco académico que me ayudó bastante.

Cristina Bendek: No vengo del mundo de la literatura como tal, pero al volver a mi tierra natal, después de 14 años, me impactó la forma en la que había cambiado. Empecé a hacer periodismo, empecé a descubrir lugares y cosas que no conocía. Cualquier lugar en la que vivamos tiene unas complejidades que están más allá de nuestra mirada, y cuando salí de ese lugar (de la conformidad) me pregunté del porqué de muchas cosas y fue ahí que me empezó en mí la motivación por escribir.

—¿Cuáles son los géneros de sus preferencias o qué influencias se puede apreciar en sus obras?

C. B.: Mi novela trata del retorno de una persona a la isla en donde se encuentra con algunas personas que empiezan a develar sus orígenes, a la historia de la misma isla. Los escritores a los que ha seguidos son Jamaica Kincaid, Edwidge Danticat, Aimé Cesaire, Frantz Fanon, Gabriel García Márquez y otros.

M. M.: Mi obra es una historia sencilla, trata de un muchacho que viaja con otra que es mayor a ella. No ocurren grandes acontecimientos, pero quise dar a conocer el sentimiento, es algo que ahora me interesa. Me gusta leer literatura japonesa, a escritoras como Yasunari Kawabata, Yukio Mishima, Hiromi Kawakami, Anton Chejov, Salinger, entre otros.

—Uno de los temas que abordarán en la charla son las tendencias de literatura latinoamericana contemporánea. ¿Qué tendencias creen que es necesario compartir?

C. B.: Hablar de tendencias es un tema muy amplio. Actualmente, hay libros que no son posibles de clasificarlos en un solo género. Esto refuerza a que hay muchas formas de narrar historias, nos da una amplia posibilidad para escribir, la hibridación de los géneros.

M. M.: Abordaré sobre las formas de llegar a las personas más allá de las editoriales, como por ejemplo el internet, en donde se pueden descubrir cosas interesantes.

—¿Qué es lo que conocían de la literatura boliviana?

C. B.: Seguí a Edmundo Paz Soldán y Magela Baudoin, la ganadora del Premio Gabriel García Márquez.

M. M.: Esta feria me posibilita a buscar narrativa boliviana. Revisé los videos de la página de la feria para buscar referentes.

DATOS

La Feria Internacional del Libro (FIL) se desarrolla en el recinto ferial Alalay, ubicado en el Circuito Bolivia entre Barrancas y Huanchaca. El boleto de ingreso es de 12 bolivianos. Los menores pagan Bs 2.

Los horarios de atención son de 10:00 a 22:00 (de jueves a domingo).

Hasta el domingo se realizarán varias actividades como presentaciones de libro, proyecciones de documentales, exposiciones, conversatorios y otros.