Arte, activismo y performance. Alejandra Dorado expande su creatividad en YouTube

Las citas de arte que solían realizarse en cafés, centros culturales y otros espacios tomaron una pausa desde la irrupción del coronavirus, y la fecha para que se desarrollen nuevamente aún es incierta en el país.

En este sentido, la artista Alejandra Dorado, quien participa activamente de estas actividades tanto como anfitriona como espectadora, decidió reinventarse y expandir su arte en su nuevo canal de YouTube, en el que compartirá temas sobre arte contemporáneo, activismo y performance.

Su objetivo: mantener activa la esencia de los talleres de artes y de los tan añorados encuentros culturales. Además, Dorado tiene la intención de dar continuidad al festival “Cimientos” del que fue curadora junto con Rodrigo Rada. Ambos artistas solían brindar talleres gratuitos para formar nuevas generaciones de artistas.

El canal de YouTube, que lleva su mismo nombre, fue estrenado ayer con una amena entrevista a la artista visual y poeta guatemalteca Regina José Galindo. En el video, además de brindar detalles sobre su trabajo artístico, conversan sobre lo que significa el performance siendo una mujer latinoamericana.

También habrá contenido sobre estilos de arte contemporáneo, entrevistas a otros artistas bolivianos y, por supuesto, videos de coyuntura, especialmente de temas candentes.

“Mi idea es postear un video por semana, por lo menos, e intercalar entrevistas con trabajo mío (tanto en videos como en fotografías), también hablar de temas importantes en el contexto. Estoy abierta a sugerencias de mis subscriptores”, señala Dorado.

Crear arte en tiempos de Covid

Durante la cuarentena, Dorado señala que vivió varias etapas. Primero, fue la romántica, “donde todo el día dibujaba y creaba sin un sentido”, posteriormente comenzó a realizar envíos de Santita (su marca de ropa y accesorios).

“Realmente fue muy duro no ganar nada tanto tiempo”.

¿Se puede hablar de un “pandemiarte”? A Dorado no le gustan las etiquetas como esas. “Me parece que te coartan la libertad, es más una etapa de nuestras vidas que obviamente se irá retratando en el arte”, dijo.

Actualmente, la artista visual está reanudando sus actividades y organizándose con sus nuevos proyectos.

“Ahora que voy a mi estudio me parece que el tiempo no alcanza para nada, entre las cosas cotidianas y todo lo que me gusta hacer”.

“El problema de fondo es la educación”

Sobre la situación actual que vive el sector cultural y artístico del país, Dorado cree que “el problema de fondo es la educación”.

“Nos negaron acceso a una educación de calidad por muchos años y ahora este es el resultado, somos muy básicos para nuestras reflexiones. Por mi experiencia de 15 años de docencia en la UPB, son muy pocos los jóvenes a los que les gusta leer e investigar profundamente. Creo que estamos muy mal”.