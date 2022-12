Feliz error

Verónica linares, escritora.

En un ambiente futurista, tipo la popular serie Black Mirror, Morely Sánchez nos introduce en un mundo en el que es ya común la presencia de los androides cada vez más evolucionados y parecidos a los seres humanos, en cuanto a inteligencia y emociones se refiere.





Alise, una joven especialista en androides, conoce a Will, un androide del tipo MK114 al cual tiene que reparar.

En este primer encuentro, tanto Alise como Will sienten una gran afinidad y, sobre todo, el androide siente que necesita volver a verla, además de que sus nuevos dueños lo tratan sin ninguna consideración o cariño, a diferencia de los anteriores.

“Will tomó su mano con delicadeza al igual que cuando había tocado las hojas de los árboles y los pétalos de las flores; la miró con tal atención como lo había hecho al ver aquella mariposa azul posada en su mano. Para él, Alise era como mirar a mil mariposas azules juntas. Observó con detenimiento aquella mano y luego el rostro de Alise queriendo grabarla en su memoria para siempre” (p. 17).

En la compañía de Alise, Atlantic Island, los expertos e ingenieros han instruido hacer reciclar a todos los androides MK114 como Will, pues estos han evolucionado demasiado y tienden a autodestruirse.

Sin embargo, los ingenieros de Atlantic Island y la policía no tardan en encontrar al pobre Will, que se encuentra en una verdadera crisis existencial: ¿por qué no puede ser feliz con Alise? ¿Qué tiene de malo el tener esos sentimientos humanos?

¿Cuál será el final de este simpático y casi humano androide? ¿Será que Alise logra salvarlo y salvarse junto a él? ¿Prosperará la amistad entre ellos? ¿Qué pasará con estos androides y con los humanos que los construyeron?

“Muchos querían optar por destruirlos a todos. El miedo de que alguien pudiera ser mejor que ellos les dominaba. No veían más allá de su nariz, totalmente aterrados de que evolucionaran y de que los papeles acabaran invirtiéndose; con los androides al mando esta vez.” (p. 74).

La escritura es ágil e inteligente y tienen un vocabulario rico y descripciones que nos llevan al mundo de la tecnología y al futuro. Asimismo, con un tono sutil en el que no todo está dicho, además de una gran habilidad para caracterizar a los personajes, esta joven escritora que ganó el III Concurso Nacional de Literatura para Jóvenes “Puraletra”, organizado por el Grupo Editorial La Hoguera 2019, nos ha hecho descubrir una historia novedosa, interesante y emotiva.

Feliz error. Morely Sánchez Tapia, Grupo Editorial La Hoguera. Santa Cruz de la Sierra, 2019.