Tras la declaratoria de Estado de excepción, Bolivia amanece con menos de 40 puntos de bloqueo

País
Unitel y Los Tiempos
Publicado el 20/06/2026 a las 7h20
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Desde tempranas horas de este sábado, pese al acuerdo que el Gobierno firmó con la Central Obrera Boliviana (COB), Bolivia amaneció con 39 puntos de bloqueo en cuatro departamentos.

Según el reporte de la página de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) a las 07:00, los bloqueos se registran principalmente en los departamentos de La Paz con 18 puntos y Cochabamba, registrando 15 bloqueos. Mientras que en Oruro se reportan 4 y en Santa Cruz dos piquetes.

En horas de la madrugada del día 51 de conflictos sociales, el presidente Rodrigo Paz dictó Estado de excepción en todo el territorio nacional, ordenando operativos para la liberación de carreteras.

"Hemos tomado la decisión de declarar el Estado de excepción en todo el territorio nacional", sostuvo el presidente en su mensaje difundido la madrugada de este sábado.

En las próximas horas, se prevé que la Policía comience el desbloqueo de las carreteras en los principales puntos del país.

"La medida busca garantizar la libre circulación, recuperar el abastecimiento y proteger el acceso de la población a alimentos, combustible, medicamentos y servicios esenciales", reza el mensaje difundido desde la oficina del presidente.

Además, desde la COB su máximo dirigente, Mario Argollo, instruyó el levantamiento de las medidas de presión en todo el país.

Sin embargo, militantes del evismo y los campesinos de La Paz ordenaron mantener los bloqueos y masificarlos.

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