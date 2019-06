Donald Trump habla sobre la polémica con Meghan Markle y el príncipe Harry

Durante su visita a Reino Unido, Donald Trump dio una entrevista al presentador Piers Morgan, la cual aprovechó para aclarar sus dichos sobre Meghan Markle, asegurando que la esposa del príncipe Harry es “muy agradable”, a pesar de haber sido “antipática” con él.

“Está haciendo un buen trabajo. Espero que le guste su vida, creo que es muy agradable”, manifestó Trump durante el programa Good Morning Britain. “Fue antipática conmigo, pero no es bueno que yo sea desagradable con ella y no lo he sido”, publica el portal Infobae.

Antes de formar parte de la familia Windsor, la actriz se había expresado públicamente contra el actual Presidente y había asegurado que votaría a Hillary Clinton. Además, lo calificó de “misógino” y dijo que consideraría irse a vivir a Canadá si Trump era elegido presidente. Luego conoció a Harry, se mudó a Londres, se casó con él en 2018, y recientemente fue madre del séptimo en la sucesión al trono.

El magnate neoyorquino de 72 años expresó, por otra parte, que Harry es “un chico genial” y que no es cierto que lo haya evitado en el Palacio de Buckingham, durante el almuerzo de bienvenida. “No, no, no, todo lo contrario. De hecho, pasó mucho tiempo hablando con Ivanka y hablando con mi familia. No podría haber sido más amable”.

Trump dijo que tuvo la oportunidad de hablar con él en su visita al Palacio, y que pensó aclararle sus comentarios sobre la duquesa de Sussex, pero que finalmente no lo hizo. “Lo felicité (por su paternidad) y creo que es un tipo estupendo. La familia real es muy agradable”, acotó.