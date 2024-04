La tiktoker Layme desmiente rumores sobre supuesto secuestro

La tiktoker Layme desmintió los rumores de un supuesto secuestro que sus seguidores y otros tiktokers denunciaron a través de las redes sociales. Se presentó en dependencias policiales de Cochabamba, donde reside, para aclarar la situación.

“Dicen que me están secuestrando, estuve en un show. Eso no es verdad, han dicho que estoy secuestrada, eso están pensando y no es verdad. Está afectando a la familia, por eso vine yo”, dijo Layme a la red Unitel.

Al llegar a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), en Cochabamba, Layme estuvo acompañada por los propietarios de la casa donde vive, quienes también negaron los rumores de secuestros o malos tratos hacia la tiktoker.

Todo comenzó tras la llegada de Anthony (el “esposo” de TikTok de Layme), que regresó hace poco a Bolivia. Los seguidores de “Laythonys’, como se conoce a la pareja, reclamaron a Layme por no ir a recibirlo y no asistir a su encuentro.

Respondiendo a esas interrogantes en diferentes lives, la boliviana relató que estaba ocupada, tenía viajes programados y dijo además de que ya no podía faltar a sus clases.

Seguidores de “la reina abeja” de los “lives” se reunieron ante la presunta emergencia luego de un relato de una mujer que aseguró que no fue con Anthony porque le impidieron salir.

El hermano de esta mujer supuestamente es vecino de la casa en donde vive y dijo que a Layme no la dejan salir sola y que necesita “ayuda urgente” porque se la escuchó llorando.