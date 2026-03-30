Qué dice el mayor estudio de felicidad sobre las redes

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Publicado el 30/03/2026 a las 15h12
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El uso intensivo de redes sociales contribuye a una marcada caída en el bienestar de los jóvenes, con efectos particularmente preocupantes en las adolescentes de los países de habla inglesa y de Europa occidental, según el Informe Mundial de la Felicidad 2026.

El informe anual, publicado por el Centro de Investigación sobre el Bienestar de la Universidad de Oxford, también reveló que Finlandia es el país más feliz del mundo por noveno año consecutivo, mientras que otras naciones nórdicas como Islandia, Dinamarca, Suecia y Noruega se ubican entre los diez primeros.

El estudio destaca cómo las evaluaciones de vida entre los menores de 25 años en Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda han caído significativamente durante la última década, y señala que las largas horas frente a las redes sociales son un factor clave en esa tendencia.

Costa Rica y los países nórdicos lideran el ranking

Una nueva incorporación al top cinco es Costa Rica, que escaló hasta el cuarto puesto tras subir desde el lugar 23 en 2023. El informe atribuye este avance a los beneficios que aportan los lazos familiares y otras conexiones sociales al bienestar de su población.

“Creemos que se debe a la calidad de su vida social y a la estabilidad de la que gozan actualmente”, afirmó Jan-Emmanuel De Neve, profesor de Economía de Oxford y director del Centro de Investigación sobre el Bienestar, quien también coedita el informe.

“América Latina en general tiene fuertes lazos familiares, fuertes vínculos sociales, un gran nivel de capital social, como lo llamaría un sociólogo, mucho más que en otros lugares”, agregó.

El informe señala que la posición sostenida de Finlandia y los demás países del norte de Europa en los primeros puestos se debe a una combinación de riqueza, su distribución equitativa, un Estado de bienestar que protege a la población frente a los riesgos de las recesiones y una alta esperanza de vida saludable.

El presidente finlandés Alexander Stubb reaccionó ante el primer lugar de su país: “No creo que haya una poción mágica, pero ayuda tener una sociedad que aspira a la libertad, la igualdad y la justicia”.

Semi Salmi, un jubilado que nadaba en una piscina de agua fría del mar en Helsinki, se sumó a ese sentimiento. “Los finlandeses están muy satisfechos, son seguros de sí mismos, confían en su sistema, en su país, en su Gobierno”, dijo.

También destacó la ventaja de contar con una buena atención sanitaria. “Mi padre está ahora en cuidados de larga duración y el sistema lo atiende de maravilla”, señaló.

Afganistán, el país menos feliz del mundo

Como en años anteriores, los países situados en zonas de conflicto armado o cerca de ellas se encuentran al final del ranking. Afganistán vuelve a ocupar el último lugar como el país menos feliz, seguido de Sierra Leona y Malaui, en África.

Las clasificaciones por país se elaboraron a partir de las respuestas de aproximadamente 100.000 personas en 140 países y territorios, a quienes se les pidió que evaluaran su propia vida. El estudio se realizó en colaboración con la firma de análisis Gallup y la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de la ONU. En la mayoría de los países, se contacta a aproximadamente 1.000 personas por teléfono o de forma presencial cada año.

Se pidió a los participantes que evaluaran su vida en una escala del 0 al 10. Entre los menores de 25 años en países de habla inglesa y de Europa occidental, esa puntuación cayó casi un punto en la última década.

Redes sociales y bienestar juvenil: una relación preocupante

El informe señala que la correlación negativa entre el bienestar y el uso intensivo de redes sociales es especialmente preocupante entre las adolescentes. Por ejemplo, indica que las jóvenes de 15 años que usan redes sociales cinco horas o más al día reportaron una caída en la satisfacción con su vida, en comparación con quienes las utilizan menos.

Los jóvenes que usan redes sociales menos de una hora al día reportan los niveles más altos de bienestar, según los investigadores –incluso más que quienes no las usan en absoluto–. Sin embargo, se estima que los adolescentes pasan en promedio 2,5 horas diarias en redes sociales.

“Está claro que debemos hacer todo lo posible para devolver lo ‘social’ a las redes sociales”, afirmó De Neve.

Los investigadores observaron que, en algunas regiones del mundo, como Oriente Medio y América del Sur, la relación entre el uso de redes sociales y el bienestar es más positiva, y el bienestar juvenil no ha disminuido pese al uso intensivo de estas plataformas.

El informe atribuye esto a múltiples factores que varían entre continentes, pero concluye que el uso intensivo de redes sociales en algunos países es un factor importante en el deterioro del bienestar juvenil.

Las plataformas algorítmicas, las más dañinas

Según el estudio, las plataformas más problemáticas son aquellas con feeds algorítmicos, presencia de influencers y contenido predominantemente visual, ya que fomentan las comparaciones sociales. En cambio, quienes utilizan plataformas orientadas principalmente a la comunicación presentan mejores indicadores de bienestar.

La edición 2026 del ranking marca el segundo año consecutivo en que ningún país de habla inglesa aparece en el top 10. Estados Unidos ocupa el puesto 23, Canadá el 25 y Reino Unido el 29.

El informe, centrado en el impacto de las redes sociales, se publica en un momento en que cada vez más países han prohibido o están considerando prohibir las redes sociales para menores de edad.

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