Todos soñamos, por lo menos hasta ahora, no encontré a una sola persona que no tenga un sueño que cumplir en su vida. Es cierto que algunos lo reconocen rápidamente y sonríen cuando piensan en él, otros no tanto o tal vez lo ven muy lejano e impensable, pero aun así, todos tenemos un sueño.

Soñar no es difícil, lo difícil es vivir lo soñado. ¿Por qué algunos lo hacen con mayor facilidad que otros? Muchas son las razones, sin embargo, hay una que lidera a todas.

Antes de decirte cuál es la que pienso que es, te invito a repasar tus resultados, observar que estás obteniendo y evaluar cuán cerca están ellos del sueño que estás persiguiendo. No importa el tamaño del sueño, sólo piensa en la cantidad de veces que te limitaste únicamente al plano físico de tu existencia: si no lo ves, no lo crees o si no lo tocas, no existe.

¿Alguna vez pensaste en todas las facultades intelectuales con las que Dios te dotó para que las uses a tu favor? Los cinco sentidos son los mayores canales de información que tenemos, son como antenas que te conectan con el mundo que está afuera de nosotros, pueden alimentar nuestros sueños o pueden destruirlos en el mismo momento. Cuando solamente nos limitamos a vivir en el plano físico (vista, oído, olfato, gusto y tacto), vivimos en modo “defensa”; nos asustamos cuando escuchamos noticias o cuando vemos la cuenta bancaria que está en reserva.

En estos casos, nuestros sueños se ven intimidados y cada vez más lejanos. Pero, así como tenemos los cinco sentidos en el plano físico para conectarnos con el mundo, podemos decidir conectarnos con otras facultades que las tenemos dentro y también dotadas por el mismo Dios Creador de los cinco sentidos…..(definitivamente, Él todo hace bien).

Tenemos: imaginación, es decir, podemos hacer representaciones mentales de lo que soñamos; tenemos percepción, es decir, no conformarnos con la información fría que nos dan los sentidos; tenemos razón, podemos filtrar por el intelecto lo que queremos; tenemos voluntad, hacer lo que no queremos hacer pero que es bueno que lo hagamos; tenemos memoria y ella almacena lo que nosotros seleccionamos y, finalmente, también tenemos intuición que es una manera que Dios usa para comunicarse con nosotros y solo debemos estar atentos a ella.

En otras palabras, tenemos todo un arsenal para poder luchar por lo que queremos. Otra vez, te invito a mirar tus resultados y evalúes cuán cerca o lejos están de tu sueño y si no estás muy próximo, medita ¿cuál podría ser la razón? Te aseguro que tendrá que ver con lo que tienes dentro y no con lo que pasa afuera. Lo que determina tu futuro no es lo que los demás te dicen o dicen a cerca de ti, sino lo que tú te dices a ti mismo cuando los demás han callado.

Ahora y luego de haber contextualizado un poco más mi escrito, sí me animo a decirte lo que pienso sobre lo que impedimenta a muchos vivir lo soñado: los monólogos internos. ¿Qué piensas de ti? ¿Qué te dices a ti mismo?, el hablar internamente tiene beneficios solo cuando lo hacemos con cariño, ahí nos ayuda a planificar lo que vamos a hacer o reflexionar sobre lo que hemos hecho para felicitarnos o tal vez regañarnos por lo tontos que fuimos al hacerlo.

Sin embargo, cuando nos hablamos sin cariño, reconocimiento o respeto lo único que hace es sabotearnos y alejarnos cada vez más de donde queremos estar y lo más triste de lo que queremos llegar a ser. Cuida lo que te dices a ti mismo y préstale más oído a lo que viene de adentro que a lo que escuchas de afuera.