La reserva de Laney Rickman alcanza récord con 17 pichones de Paraba Barba Azul que volaron exitosamente

El trabajo del programa de Cajas Nido de la Reserva Laney Rickman, en Beni, ha logrado un gran aporte a la conservación de la Paraba Barba Azul (Ara Glaucogularis), son 17 pichones que lograron volar con éxito durante la temporada de reproducción de 2024.

Este logro supero al anterior con 15 pichones en 2023, reforzando así la efectividad de la labor que realiza cajas nido artificiales como una herramienta para el cuidado y la protección de esta especie en peligro crítico de extinción, de acuerdo con el informe actual de este año del programa cajas de nido de Lane y Rickman.

Desde el inicio del Programa en 2005, 145 pichones han volado con éxito gracias a las cajas nido instaladas en la Reserva Laney Rickman. En 2024, se colocaron 128 cajas, de las cuales 11 fueron ocupadas por parejas reproductoras de Parabas Barba Azul.

El éxito de este Programa no solo beneficia a las Parabas Barba Azul, sino también a otras especies que están comenzando a usar las cajas nido, lo que podría generar efectos positivos a largo plazo en la biodiversidad local. Sin embargo, el Programa continúa enfrentando desafíos, como la competencia entre las parejas de parabas por los nidos y las amenazas de depredadores.

Por otro lado, el informe destaca la ejecución de medidas clave para reducir los riesgos de incendios, como el mantenimiento de cortafuegos y la capacitación de guardaparques en técnicas de combate de incendios. Estas acciones son esenciales para proteger los hábitats críticos de la Paraba Barba Azul, ya que los incendios no controlados representan una amenaza significativa para la Reserva y su biodiversidad.

El Programa de Cajas Nido de la Reserva Laney Rickman, ejecutado por Asociación Armonía, representa un excelente trabajo y ejemplo de cómo la intervención humana puede ayudar a preservar especies en peligro de extinción, garantizando un futuro más seguro para la Paraba Barba Azul en Bolivia.

Con los resultados obtenido se hace notable el esfuerzo, ha sido posible gracias al apoyo de los patrocinadores de las cajas nido, quienes han contribuido significativamente al éxito del Programa de Cajas Nido de la Reserva Laney Rickman. Entre los patrocinadores se encuentran: Andrew Maguire, Meryl y Roy Friedman, EARTH Ltd @ Southwick’s Zoo,Cincinnati Zoo and Botanical Garden, Kansas City Zoo and Aquarium, Anaya Crawford, ABC Birds Store, Alabama Gulf Coast Zoo, etc.