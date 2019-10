Aprehenden a hombre que arrastró a un can atado a su vehículo por más de 3 kilómetros

COCHABAMABA |

Personal de la Policía Forestal de Medio Ambiente (Pofoma) aprehendió esta tarde al hombre que arrastró, más de 3 kilómetros, a un perro atado a su vehículo.

Hoy, en las redes sociales, se viralizó un video en el que se ve al animal amarrado con una cadena a un taxi, con placa 985-HRK. El hecho ocurrió en la zona de El Abra, en la carretera nueva a Sacaba.

El hombre fue identificado como Pablo V. Z y es acusado de los delitos de tratos crueles y maltrato animal.

La Policía inició la investigación del hecho que generó críticas de activistas y ciudadanos, quienes expresaron, mediante las redes sociales, su molestia.

Pablo V. Z fue remitido al Ministerio Público. Se prevé que la audiencia de medias cautelares sea en las próximas horas.

La mascota es de raza golden y, por el momento, está estable al cuidado de médicos veterinarios.

El animal, de al menos un año de edad, sufrió quemaduras de primer grado y estará en observación hasta su recuperación.

"Accidentalmente"

El hombre, de 32 años de edad, dijo que su hijo de 4 años enganchó accidentalmente la cadena al remolque del vehículo.

"Mi hijo estaba jugando. Mi vehículo tiene un remolque, ahí lo enganchó, yo no me percaté. Salí lento, con calma (…) Salí a la avenida y empecé a ir más rápido, no me percaté en ningún momento que estaba arrastrando a mi perrito", expresó.

Dijo que un vehículo de trasporte público le indicó que pare porque estaba arrastrando a mi perro. "Como yo arreglo autos, mucha gente me conoce, pensé que era alguien conocido que me estaba parando para consultarme o hablarme algo (…) inmediatamente salí, me asusté. Yo le quiero a mi perito, es de mi hijo", manifestó.

Con información de la Red ATB.