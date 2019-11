Sargento afín al MAS asegura que busca mejorar la Policía

El sargento segundo Ismael Marquina, dependiente del grupo de reacción inmediata Delta, es procesado en la vía disciplinaria por faltas graves, esto por haber abandonado su servicio.

El funcionario policial, afín al Movimiento Al Socialismo (MAS), abandonó su fuente laboral, donde se encontraba acuartelado, para reforzar bloqueos en el municipio de Chimoré.

Mediante un mensaje de voz, el sargento se comunicó con sus camaradas y dijo que se aproximó al presidente Evo Morales para buscar beneficiar a la institución policial.

“Al Presidente le pregunté por qué tiene recelo a la Policía, pero él me dijo que es Presidente para todos. No me vengan a decir que soy masista, no saquen conclusiones falsas”, manifestó.