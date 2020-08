Intensivistas hicieron al menos 22 observaciones a los respiradores

La Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva, filial Cochabamba, hizo conocer 22 observaciones sobre los ventiladores chinos que fueron entregados por el Gobierno nacional a los tres hospitales centinela de Cochabamba el 10 de junio para tratar a los pacientes con coronavirus, luego de una inspección el pasado 22 de junio.

Los directores de los hospitales Solomon Klein y del Sur optaron por no usar los equipos, en un caso, por el daño que provocaban y, en el otro, por dificultades en el idioma.

Además, el primero advirtió que, según el informe de los intensivistas, estos equipos pueden generar “más daño sobre un tejido pulmonar ya comprometido, pues en este caso, en lugar de beneficiar al paciente, contribuiría más a su deterioro” provocándoles al menos seis lesiones.

Entre los riesgos están el barotrauma, que es causado por altas presiones de ventilación; volutrauma, que es un edema pulmonar; atelectrauma, una apertura y cierre repetitivo de partes pulmonares vulnerables con atelectasia; biotrauma, una inflamación local con salida a la circulación sistémica de mediadores inflamatorios o bacterias, y estrés oxidativo por radicales libres de oxígeno.

“En conclusión, el equipo WDH-1 es un ventilador mecánico básico, con prestaciones y monitoreo muy limitado; la seguridad en el empleo del equipo debe ser verificado a través de las certificaciones con las que cuenta y con los reportes de uso de los profesionales que los están empleando”, señala parte de las conclusiones de la carta.

También manifiesta que “no se pudo verificar la existencia de certificaciones correspondientes (ISO 13485 o GMP) y certificado FDA, CE o similar, pendiente proporcionar las mismas por parte del personal del ministerio”.

De las 22 observaciones resaltan que el equipo es únicamente para la atención de paciente adulto, no cuenta con modo pediátrico. Presenta gráficos de presión/tiempo y flujo tiempo de forma incompleta, muestra el flujo inspiratorio sin brindar información sobre el flujo espiratorio.

No proporciona bucles de presión/volumen ni de flujo/volumen. No permite mediciones de mecánica pulmonar. No se puede evaluar de forma eficaz la sensibilidad en un pulmón de prueba.

A fines de junio, los hospitales Solomon Klein y del Sur suspendieron el uso de los respiradores luego de que presentaron fallas y provocaron daños en los pacientes.

Miembros de la Comisión Especial de Salud de la Asamblea Departamental exigieron al Gobierno el cambio de los equipos y que se haga una investigación para establecer responsabilidades en los que hicieron la adquisición.

“El equipo WDH-1 es un ventilador mecánico básico, con prestaciones y monitoreo muy limitado”

Médicos esperan máscaras para adaptarlas a los equipos chinos

Atención Covid La atención de pacientes con Covid-19. Hernán Andia

Ante la falta de unidades de terapia intensiva (UTI), el Comité Científico de la Sala Situacional sugirió implementar un “sistema de alto flujo y presión” en los hospitales Solomon Klein y Sur con los respiradores chinos que se dejaron de usar a fines de junio porque presentaron fallas y provocaron daños.

Sin embargo, están a la espera de que el Ministerio de Salud haga la compra de las máscaras de buceo para hacer la adaptación de los equipos, informó el delegado ministerial en Cochabamba, Gonzalo Vargas.

“Se hizo la solicitud de estas máscaras al Ministerio, (su uso) va a depender de cuándo nos provean de eso. Hay dos opciones para su uso: con estas máscaras de alto flujo o con unos casos de buceo”, dijo Vargas.

El sistema con máscaras de alto flujo consiste en administrar presión del oxígeno con ayuda de los dispositivos para los pacientes que están con insuficiencia respiratoria, una de las complicaciones más críticas de la Covid-19.

Asimismo, el delegado del Ministerio de Salud señaló que están a la espera de la distribución de los respiradores que donó el Gobierno de los Estados Unidos para estar prevenidos ante un posible rebrote de los casos de Covid-19.

“Ha llegado un nuevo lote de donación de los Estados Unidos. Ya hay una lista definida para que sean repartidas una vez que lleguen acá. Con eso ya no habrá la nece