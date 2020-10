Anuncian llegada del exprefecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, para este miércoles

El candidato a senador por el departamento de Cochabamba, Mauricio Muñóz, anunció la llegada a Cochabamba del exprefecto Manfred Reyes Villa para este miércoles 7 de octubre. Además, indicó que un grupo de seguidores se prepara para recibir a Reyes Villa en el aeropuerto Jorge Wilstermann, se anuncia una caravana "en defensa de la democracia".

Una de sus primeras actividades programadas es la inaugura de una casa de campaña ubicada sobre la Av. Libertador Bolivar esq. Teofilo Vargas.

“Yo no me escapé, soy víctima de la opresión del pasado desgobierno que dividió a los bolivianos. Llegaré a Bolivia el miércoles para sumarme a la batalla contra los abusadores de la dignidad de los compatriotas. Fuimos los perseguidos políticos y no tuvimos la libertad de defender la democracia y sustentar la defensa de la libertad de expresión, los valores humanos”, manifestó Manfred Reyes Villa, a tiempo de confirmar su retorno a Bolivia.

Reyes Villa, exalcalde y exprefecto de Cochabamba, volvió al país tras permanecer 10 años fuera del país.

Desde la Gobernación de Cochabamba, el entonces director de Asuntos Jurídicos y Normativos, Ever Quispe, indicó que existen registrados alrededor de 15 procesos en contra de Reyes Villa, varios de ellos con sentencias, y otras en etapa de apelación.

Recientemente Reyes Villa viajó a los Estados Unidos, argumentando temas de salud que le obligaron a tomar una decisión repentina y rápida.