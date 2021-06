Transporte público acatará cuarentena rígida los fines de semana, pero pide intensificar controles

El secretario ejecutivo del transporte federado, José Orellana, señaló este jueves que su sector acatará las nuevas disposiciones establecidas en el Decreto Departamental No 4673 que amplió la circulación de vehículos de lunes a jueves de 05:00 a 20:00, viernes de 05:00 a 16:00 y cuarenta rígida para sábado y domingo.

"Consideramos que de una u otra manera se tomó en cuenta lo de los horarios de circulación para que existan problemas como los que ocurren al cierre del día cuando se restringió hasta las 18:00 y 19:00. Hubo caos y carga excesiva de pasajeros. Sobre la cuarentena del sábado y domingo, pedirles a las autoridades que extremen esfuerzos para controlar porque hay denuncias de operadores de la zona sur que se han estado creando cualquier cantidad organizaciones de mototaxis y radiotaxis", comentó.

El dirigente remarcó que la falta de control en zonas dispersas motiva a desacatar las determinaciones; por lo que urge mejorar este aspecto.

Respecto al anuncio de la Alcaldía de autorizar la circulación de delíveris, Orellana dijo que se debe establecer con claridad cómo y a quiénes se dará los permisos.

Aseveró que si no se norma el funcionamiento de los delíveris no tiene sentido aprobar restricciones para otros sectores y añadió que un aspecto que se debe analizar es que no transporten pasajeros.